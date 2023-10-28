ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фото

Субота 28 жовтня 2023 11:00
UA EN RU
Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фото Олена Бринза представляє Україну конкурсі краси (фото: Instagram.com/Олена Бринза)
Автор: Василина Копитко

Запоріжанка Олена Бринза представляє Україну на престижному міжнародному конкурсі краси Ms Universe TCP в США. За звання найгарнішої жінки змагається 20 представниць із різних країн.

Ефектними фото українки, яка представляє нашу країну, ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Бринзи в Instagram.

У конкурсі змагаються 20 представниць із різних країн

Конкурс триватиме до 28 жовтня, оголошення результатів відбудеться 29 жовтня. Цьогоріч за головну корону змагається 20 представниць із різних куточків світу.

"Для мене це більше, ніж просто змагання - це можливість проявити себе, показати свою унікальність та виразити свою особистість та долучитись до добрих справ поза межами нашої країни. Цей конкурс надихає мене бути кращою версією себе, рости та розвиватися", - заявила Олена.

Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоДивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоДивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоДивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоДивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоРезультати конкурсу оголосять 29 жовтня (фото: Instagram.com/Олена Бринза)

Українська красуня виступає проти домашнього насилля

Олена Бринза - організаторка соціальної інформаційної акції проти домашнього насилля "Говорити, щоб жити".

Олена використовує свою публічність для підняття важливої проблеми. Вона демонструє, що кожна людина, незалежно від свого статусу чи популярності, має можливість боротися з проблемою насильства у сім'ї та сприяти змінам у суспільстві.

Зазначимо також, що Олена долучається і до організацій заходів зі збору коштів для допомоги ЗСУ.

Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фотоОлена представляє Україну (фото: Instagram.com/Олена Бринза)

Раніше ми писали про те, що на конкурсі краси розгорівся скандал навколо українки, яка потисла руку росіянці.

Переглядайте також фото Міс України 2023, яка представляла нашу країну на конкурсі краси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красота