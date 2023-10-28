Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фото
Запоріжанка Олена Бринза представляє Україну на престижному міжнародному конкурсі краси Ms Universe TCP в США. За звання найгарнішої жінки змагається 20 представниць із різних країн.
Ефектними фото українки, яка представляє нашу країну, ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Бринзи в Instagram.
У конкурсі змагаються 20 представниць із різних країн
Конкурс триватиме до 28 жовтня, оголошення результатів відбудеться 29 жовтня. Цьогоріч за головну корону змагається 20 представниць із різних куточків світу.
"Для мене це більше, ніж просто змагання - це можливість проявити себе, показати свою унікальність та виразити свою особистість та долучитись до добрих справ поза межами нашої країни. Цей конкурс надихає мене бути кращою версією себе, рости та розвиватися", - заявила Олена.
Результати конкурсу оголосять 29 жовтня (фото: Instagram.com/Олена Бринза)
Українська красуня виступає проти домашнього насилля
Олена Бринза - організаторка соціальної інформаційної акції проти домашнього насилля "Говорити, щоб жити".
Олена використовує свою публічність для підняття важливої проблеми. Вона демонструє, що кожна людина, незалежно від свого статусу чи популярності, має можливість боротися з проблемою насильства у сім'ї та сприяти змінам у суспільстві.
Зазначимо також, що Олена долучається і до організацій заходів зі збору коштів для допомоги ЗСУ.
Олена представляє Україну (фото: Instagram.com/Олена Бринза)
Раніше ми писали про те, що на конкурсі краси розгорівся скандал навколо українки, яка потисла руку росіянці.
Переглядайте також фото Міс України 2023, яка представляла нашу країну на конкурсі краси.