Женщина покрасила волосы и чуть не умерла: смотрите, что произошло с ее головой

Англичанка Лаура Велай решила покрасить волосы в черный цвет, и это чуть не стоило ей жизни. Голова женщины раздулась, она стала похожей на пришельца. Велай боялась за свою жизнь и понимала, что с ней произошло ужасное.

Покрасила волосы и чуть не умерла - с чего все началось

Когда Велай было 18 лет, она отправилась во Францию. Там она решила покрасить волосы в черный цвет. Парикмахер провел тест на аллергию, все было в порядке. Однако после покраски англичанка поняла, что решение покраситься стало ее большой ошибкой.

Когда Велай летела домой в самолете, у нее начался жар. А утром она проснулась на подушке, пропитанной гноем. На ее голове, которая к тому же еще и сильно распухла, появились ужасные раны, они сочились и приносили немало боли.

Женщина покрасила волосы и чуть не умерла (скриншот)

Врачи сказали, что она чудом выжила

Велай обратилась в больницу, но медики лишь посоветовали ей принять антигистаминные препараты. Ситуация не улучшилась даже спустя несколько дней, становилось только хуже. На ее шее появились пятна, лицо не "сдувалось".

"На шестой день я пошла гулять с подругой и почувствовала себя совсем плохо. Мое горло и язык начали опухать, и я почувствовала, что начинаю задыхаться. Моей подруге пришлось вызвать скорую помощь!" - вспомнила женщина.

Как изменилось лицо женщины после похода в салон красоты (скриншот)

После этого женщина провела в больнице 10 дней. Врачи не скрывали, что Велай чудом выжила, она могла попросту задохнуться.

Что говорят эксперты

Доктор Райан Петерсон, сертифицированный эксперт в области анестезиологии, рассказал, что случилось с женщиной. Он подозревает, что у нее была анафилактическая реакция на краску.

"Анафилактическая реакция - это тяжелая аллергическая реакция на аллерген, включающий вещества, которые могут содержаться в повседневных продуктах, таких как краска для волос. Организм думает, что компонент краски для волос вреден, а потому раздражает иммунную и нервную системы, что приводит к проявлению сильного зуда и отека в пораженном месте, вплоть до того, что дыхательные пути становятся отечными, а это увеличивает риск смерти", - отметил врач.

Как избежать аллергии на краску: