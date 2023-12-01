UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жінка народила двійнят у 70 років, але батько малюків так і не з'явився до лікарні

Фото: Жінка народила у 70 років (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Уганді 70-річна жінка народила двійнят. У цьому їй допомогла процедура ЕКЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Lad.Bible.

Подробиці народження малюків

Сафіна Намуквайя здобула титул найстарішої породіллі в Африці після того, як народила на світ двох своїх малюків.

Вона народила дівчинку та хлопчика за допомогою кесаревого розтину у Міжнародній жіночій лікарні та центрі лікування безпліддя в Кампалі, Уганда.

Лікарі охарактеризували вагітність як успіх у медицині та сказали, що Сафіна та її двоє малюків почуваються добре. Вагітність жінки була складною, та й боролася вона за право стати мамою 40 років.

Свою першу дитину Сафіна народила 3 роки тому. За її словами, до цього всі з неї знущалися і казали, що вона бездітна.

"Багато людей засуджували і ображали мене за безпліддя, але я вирішила залишити все Всемогутньому Богові, який нарешті відповів на мої молитви", - повідомила вона.

Після успішного народження дочки вона пройшла подальше лікування ЕКЗ, щоб народити двох близнюків, але ця вагітність протікала не так гладко.

Сафіна народила в 70 років двійню (Скріншот)

У розмові з журналістами Сафіна розповіла, що більше не перебуває у стосунках із батьком двох своїх новонароджених дітей.

"Чоловікам не подобається чути, що у вас буде більше за одну дитину. Навіть після того, як мене госпіталізували, мій чоловік так і не з'явився", - зізналася вона.

Сафіна розповіла, що більш як половина свого життя вона відчайдушно боролася за те, щоб мати дитину, і після 40 років спроб вона була змушена звернутися до процедури ЕКЗ.

Як ми раніше писали, на Волині жінка народила двійнят у швидкій.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області жінка народила 10 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
народження дитини