Жінка народила двійнят у 70 років, але батько малюків так і не з'явився до лікарні
В Уганді 70-річна жінка народила двійнят. У цьому їй допомогла процедура ЕКЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Lad.Bible.
Подробиці народження малюків
Сафіна Намуквайя здобула титул найстарішої породіллі в Африці після того, як народила на світ двох своїх малюків.
Вона народила дівчинку та хлопчика за допомогою кесаревого розтину у Міжнародній жіночій лікарні та центрі лікування безпліддя в Кампалі, Уганда.
Лікарі охарактеризували вагітність як успіх у медицині та сказали, що Сафіна та її двоє малюків почуваються добре. Вагітність жінки була складною, та й боролася вона за право стати мамою 40 років.
Свою першу дитину Сафіна народила 3 роки тому. За її словами, до цього всі з неї знущалися і казали, що вона бездітна.
"Багато людей засуджували і ображали мене за безпліддя, але я вирішила залишити все Всемогутньому Богові, який нарешті відповів на мої молитви", - повідомила вона.
Після успішного народження дочки вона пройшла подальше лікування ЕКЗ, щоб народити двох близнюків, але ця вагітність протікала не так гладко.
Сафіна народила в 70 років двійню (Скріншот)
У розмові з журналістами Сафіна розповіла, що більше не перебуває у стосунках із батьком двох своїх новонароджених дітей.
"Чоловікам не подобається чути, що у вас буде більше за одну дитину. Навіть після того, як мене госпіталізували, мій чоловік так і не з'явився", - зізналася вона.
Сафіна розповіла, що більш як половина свого життя вона відчайдушно боролася за те, щоб мати дитину, і після 40 років спроб вона була змушена звернутися до процедури ЕКЗ.
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