Жінка народила двійнят у 70 років, але батько малюків так і не з'явився до лікарні

В Уганді 70-річна жінка народила двійнят. У цьому їй допомогла процедура ЕКЗ.

Подробиці народження малюків

Сафіна Намуквайя здобула титул найстарішої породіллі в Африці після того, як народила на світ двох своїх малюків.

Вона народила дівчинку та хлопчика за допомогою кесаревого розтину у Міжнародній жіночій лікарні та центрі лікування безпліддя в Кампалі, Уганда.

Лікарі охарактеризували вагітність як успіх у медицині та сказали, що Сафіна та її двоє малюків почуваються добре. Вагітність жінки була складною, та й боролася вона за право стати мамою 40 років.

Свою першу дитину Сафіна народила 3 роки тому. За її словами, до цього всі з неї знущалися і казали, що вона бездітна.

"Багато людей засуджували і ображали мене за безпліддя, але я вирішила залишити все Всемогутньому Богові, який нарешті відповів на мої молитви", - повідомила вона.

Після успішного народження дочки вона пройшла подальше лікування ЕКЗ, щоб народити двох близнюків, але ця вагітність протікала не так гладко.

Сафіна народила в 70 років двійню (Скріншот)

У розмові з журналістами Сафіна розповіла, що більше не перебуває у стосунках із батьком двох своїх новонароджених дітей.

"Чоловікам не подобається чути, що у вас буде більше за одну дитину. Навіть після того, як мене госпіталізували, мій чоловік так і не з'явився", - зізналася вона.

Сафіна розповіла, що більш як половина свого життя вона відчайдушно боролася за те, щоб мати дитину, і після 40 років спроб вона була змушена звернутися до процедури ЕКЗ.