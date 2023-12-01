Женщина родила двойню в 70 лет, но отец малышей так и не явился в больницу

В Уганде 70-летняя женщина родила двойню. В этом ей помогла процедура ЭКО.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Lad.Bible.

Подробности рождения малышей

Сафина Намуквайя получила титул самой пожилой роженицы в Африке после того, как родила на свет двоих своих малышей.

Она родила девочку и мальчика с помощью кесарева сечения в Международной женской больнице и центре лечения бесплодия в Кампале, Уганда.

Врачи охарактеризовали беременность как успех в медицине и сказали, что Сафина и ее двое малышей чувствуют себя хорошо. Беременность женщины была сложной, да и боролась она за право стать мамой 40 лет.

Своего первого ребенка Сафина родила 3 года назад. По ее словам, до этого все над ней издевались и говорили, что она бездетна.

"Многие люди осуждали и оскорбляли меня за бесплодие, но я решила оставить все Всемогущему Богу, который наконец ответил на мои молитвы", - сообщила она.

После успешного рождения дочери она прошла дальнейшее лечение ЭКО, чтобы родить на свет двух близнецов, но эта беременность протекала не так гладко.

Сафина родила в 70 лет двойню (Скриншот)

В беседе с журналистами Сафина рассказала, что больше не состоит в отношениях с отцом двух своих новорожденных детей.

"Мужчинам не нравится слышать, что у вас будет больше одного ребенка. Даже после того, как меня госпитализировали, мой мужчина так и не появился", - призналась она.

Сафина рассказала, что более половины своей жизни она отчаянно боролась за то, чтобы иметь ребенка, и после 40 лет попыток она была вынуждена обратиться к процедуре ЭКО.