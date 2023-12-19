Жінка, яка постраждала від удару по піцерії в Краматорську, пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

27 червня цього року росія вдарила ракетою по піцерії у Краматорську. Загинуло 12 людей. 65 осіб було поранено. У той страшний момент у закладі була Наталія Кононенко з Кіровоградщини: приїхала, щоб побачити чоловіка-військовослужбовця.

Жінка отримала мінно-вибухову травму, перелом хребта та численні забої. Нещодавно Наталія пройшла реабілітацію, організовану Фондом Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті.

"Фонд - це єдині люди, які мені допомогли, всі інші мені відмовили. Я не знала, куди мені подітися зі спиною, вона постійно боліла. Зараз я вперше у житті на Закарпатті. Тут лікують не лише тіло, а й душу. Тут спокійно, гарно. Така допомога дуже потрібна людям, які перебувають у безвихідному становищі", - зі сльозами на очах зізнається Наталія.

Того дня вони з чоловіком вирішили сходити в кафе - якраз був відбій повітряної тривоги. Наталія згадує: у Ria Pizza було гарно, працювали приємні молоді люди, і була насправді смачна піца. Подружжя зробило замовлення.

"Раптом стало темно, стало стукати по голові. Шуму я не чула: таке відчуття, ніби ти в вакуумі. Мене притисло плитою і я не могла дихати. Хтось кричав, хтось плакав. Якось я викрутилася і чоловік мене витягнув. Дуже пощастило, що я там вижила. Бо там було страшно. Багато дітей загинуло, які працювали, місцеві підлітки", - розповідає жінка.

Після страшного удару, травм та трьох тижнів у місцевій лікарні, коли майже щоночі доводилося чути гуркіт ракет та бачити спалахи за вікном, жінка досі не може оговтатися від пережитого стресу. Але Наталія має надію на те, що реабілітація їй допоможе і вона почуватиметься краще.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).