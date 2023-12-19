Пострадавшая от удара по пиццерии в Краматорске женщина прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

27 июня этого года Россия ударила ракетой по пиццерии в Краматорске. Погибли 12 человек. 65 человек были ранены. В тот страшный момент в заведении была Наталья Кононенко из Кировоградской области: приехала, чтобы увидеть мужа-военнослужащего.

"Фонд - это единственные люди, которые мне помогли, все остальные мне отказали. Я не знала, куда мне деваться со спиной, она постоянно болела. Сейчас я впервые в жизни на Закарпатье. Здесь лечат не только тело, но и душу. Здесь спокойно , хорошо. Такая помощь очень нужна людям, которые находятся в безвыходном положении", - со слезами на глазах признается Наталья.

В тот день они с мужем решили сходить в кафе - как раз был отбой воздушной тревоги. Наталья вспоминает: у Ria Pizza было хорошо, работали приятные молодые люди, и была действительно вкусная пицца. Супруги сделали заказ.

"Вдруг стало темно, стало стучать по голове. Шума я не слышала: такое ощущение, будто ты в вакууме. Меня прижало плитой и я не могла дышать. Кто-то кричал, кто-то плакал. Однажды я выкрутилась и муж меня вытащил. Очень повезло, что я там выжила. Потому что там было страшно. Многие дети погибли, которые работали, местные подростки", - рассказывает женщина.

После страшного ушиба, травм и трех недель в местной больнице, когда почти каждую ночь приходилось слышать грохот ракет и видеть вспышки за окном, женщина до сих пор не может оправиться от пережитого стресса. Но Наталья надеется на то, что реабилитация ей поможет и она будет чувствовать себя лучше.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).