Жінка, яка має 168 нащадків, розкрила свій секрет довголіття

Історія 99-річної Маргеріт

"Я так хотіла, щоб у мене були брати та сестри", - згадує себе в дитинстві американка.

Маргерит завжди мріяла про велику родину. Тому, коли настав її час, вона подумала, що "чим більше – тим краще".

У Коллер та її покійного чоловіка Вільяма, який походив з невеликої родини з чотирьох осіб, 11 дітей, 56 онуків і станом на 19 вересня 101 правнук, і їх кількість продовжує зростати.

Маргеріт та її чоловік у 1940 році (фото: washingtonpost.com)

Зараз жінка похилого віку каже, що це приголомшливо, мати велику родину. За її словами, виховати дітей не було для неї складним завданням, адже вона дарувала їм кохання.

"Мені просто подобалося мати так багато людей довкола мене", - сказала вона, додавши, що за 19 років вона народила 11 дітей.

Однак у якийсь момент, перш ніж вона вийшла заміж, вона мало не стала монахинею. У підлітковому віці вона подала заяву про вступ до монастиря і її прийняли. Але потім батьки переконали її створити сім'ю.

1942 року Коллер вийшла заміж за Вільяма Коллера, ветерана Другої світової війни, який помер у 2008 році. Разом пара заснувала похоронний будинок Коллера у Філадельфії, який існує досі й управляється кількома членами сім'ї.

Родина Маргеріт Коллер у зборі (фото: washingtonpost.com)

Секрети довголіття Маргеріт

Діти Маргеріт кажуть, що їхня мати ніколи не пропускала сімейні урочистості - дні народження, хрестини. Вона завжди намагалася бути на них.

"Я не пропускаю вечірки", - каже довгожителька.



Також вона розповіла, що віра в Бога, збалансоване харчування та регулярні фізичні вправи (вона піднімає вагу двічі на день) є секретом її довгого життя.

Вона намагалася передати ті самі цінності своїм дітям, онукам та правнукам.

Коли у її дочки Кріссі Балстер народився син, число правнуків досягло 100, вона та її чоловік привезли свою новонароджену дитину прямо з лікарні, щоб відвідати бабусю.

Маргерит з правнуком, що недавно народився (фото: washingtonpost.com)

Вся сім'я, включаючи молодшого правнука, який народився минулого тижня і названий на честь свого прадіда Вільяма, незабаром збереться разом, щоб відзначити 100-річчя Маргеріт 28 листопада.

Жінка сказала, що їй не терпиться пройтися кімнатою і побалакати зі своїми численними членами сім'ї.

"Я збираюся встати та танцювати", - резюмувала 99-річна американка.