Жінка з IQ вище від Ейнштейна та Хокінга, обрала дуже дивну професію: ким вона стала

Мелісса Тодд з Хартфордширу отримала прізвисько "Мозок Великої Британії" за дуже високі показники тесту на IQ, навіть вищі за Ейнштейна та Хокінга. Але своє життя вона присвятила зовсім не науці та обрала дуже дивну професію.

Що відомо про цю мега-розумну жінку та ким вона стала у житті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mirror.

Мелісса пройшла спеціалізований тест Mensa, коли їй було всього 12 років і одразу попала у всесвітньо відомий список "суспільства з високим IQ". Вже під час навчання вона отримала прізвисько "Мозок Британії". Дівчина мала амбіції щодо університету та життя економіста.

Після закінчення школи вона мала багато сертифікатів і склала вступний іспит до Оксфорду. Але навчання тривало недовго - Мелісса вивчала філософію, політику та економіку і згодом кинула коледж.

"Я наче збожеволіла і кинула навчання, що не є рідкістю серед студентів", - згадує жінка.

Хоч Альберт Ейнштейн та Стівен Хокінг ніколи не проходили тести Mensa, вчені припускають, що їхній IQ був близько 160. А середній IQ для більшості людей на планеті становить від 85 до 115.

Показники Мелісси значно вищі - 178 балів, а тестувальники назвали дівчину "винятково обдарованою". Вона була першою у своїй родині, хто вступив в університет.

"Я взяла рік, тому що зовсім збожеволіла і дратувала всіх, хто ридав через лекторів і таке інше. Тож подумала, що візьму рік перерви. А згодом я побачила оголошення про прийом на роботу танцюристів", - каже дівчина-вундеркінд.

Вона зізнається, що не мала жодних ідей, що робити, але пропозиція роботи "звучала весело", їй обіцяли 600 фунтів стерлінгів за ніч, а гроші були дуже потрібні. Крім того, Мелісса завжди любила танцювати та тому вирішила спробувати.

Попри те, що Мелісса від природи замкнута в собі, робота їй дуже сподобалася. Її захопили блискучі кульки, вбрання з паєтками та нескінченні пляшки шампанського.

"Це буквально мало бути роботою на літо, або трошки довше. Але ти звикаєш бути щасливим і багатим, і ти зустрічаєш цікавих людей, які кажуть: "чому б тобі не зробити це", "чому б тобі не піти в піп шоу". І ось у 28 років я думаю: "Напевно, я не повернуся до Оксфорду", - зізнається жінка.

Мелісса Тодд (фото: Народний PR)

Зараз Меліссі вже 48 років і вона провела понад десять років свого життя, працюючи в секс-індустрії для дорослих. Вона знімається в журналах і подорожує світом у дивних пригодах - до розкішних секс-вечірок. І при цьому заробляє мільйони.

В неї є багато цікавих історій про цей бізнес і вона вважає, що її професія несправедливо клеймується. Багато людей помилково вважають, що всі секс-працівники "дурні" або жертви в будь-якій ситуації - жінка категорично стверджує, що це не так.

Мелісса Тодд написала вже дві книжки, які проливають світло на її досвід і індустрію в цілому.

"Надзвичайно багато секс-працівників, яких я знаю, такі яскраві та креативні - ось яким варто бути. Наступного місяця мені виповниться 48. Люди дивляться на мене не тому, що мої груди чудові - вони дивляться на мене, бо я смішна та цікава", - резюмує жінка.