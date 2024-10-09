Женщина с IQ выше Эйнштейна и Хокинга, выбрала очень странную профессию: кем она стала

Мелисса Тодд из Хартфордшира получила прозвище "Мозг Великобритании" за очень высокие показатели теста на IQ, даже выше Эйнштейна и Хокинга. Но свою жизнь она посвятила совсем не науке и выбрала очень удивительную профессию.

Что известно об этой мега-умной женщине и кем она стала в жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Мелисса прошла специализированный тест Mensa, когда ей было всего 12 лет и сразу попала во всемирно известный список "общества с высоким IQ". Уже во время учебы она получила прозвище "Мозг Британии". Девушка имела амбиции по поводу университету и жизни экономиста.

После окончания школы она имела много сертификатов и сдала вступительный экзамен в Оксфорд. Но обучение длилось недолго - Мелисса изучала философию, политику и экономику и впоследствии бросила колледж.

"Я словно сошла с ума и бросила обучение, что не является редкостью среди студентов", - вспоминает женщина.

Хотя Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг никогда не проходили тесты Mensa, ученые предполагают, что их IQ составляло около 160. А средний IQ для большинства людей на планете составляет от 85 до 115.

Показатели Мелиссы значительно выше - 178 баллов, а тестировщики назвали девушку "исключительно одаренной". Она была первой в своей семье, кому удалось поступить в университет.

"Я взяла год, потому что совсем сошла с ума и раздражала всех, кто рыдал из-за лекторов и прочее. Поэтому подумала, что возьму год перерыва. А впоследствии я увидела объявление о приеме на работу танцоров", - говорит девушка-вундеркинд.

Она признается, что не имела никаких идей, что делать, но предложение работы "звучало весело", ей обещали 600 фунтов стерлингов за ночь, а деньги были очень нужны. Кроме того, Мелисса всегда любила танцевать и потому решила попробовать.

Несмотря на то, что Мелисса от природы замкнута в себе, работа ей очень понравилась. Ее захватили блестящие шарики, наряды с пайетками и бесконечные бутылки шампанского.

"Это буквально должно быть работой на лето, или немного дольше. Но ты привыкаешь быть счастливым и богатым, и ты встречаешь интересных людей, которые говорят: "почему бы тебе не сделать это", "почему бы тебе не пойти в поп шоу". И вот в 28 лет я думаю: "Наверное, я не вернусь в Оксфорд", - признается женщина.

Мелисса Тодд (фото: Народный PR)

Сейчас Мелиссе уже 48 лет, и она провела более десяти лет своей жизни, работая в секс-индустрии для взрослых. Она снимается в журналах и путешествует по миру в странных приключениях - к роскошным секс-вечеринкам. И при этом зарабатывают миллионы.

У нее много интересных историй об этом бизнесе и она считает, что ее профессия несправедливо клеймится. Многие люди ошибочно полагают, что все секс-работники "глупы" или жертвы в любой ситуации - женщина категорически утверждает, что это не так.

Мелисса Тодд написала уже две книги, проливающие свет на ее опыт и индустрию в целом.

"Чрезвычайно много секс-работников, которых я знаю, такие яркие и креативные - вот каким стоит быть. В следующем месяце мне исполнится 48. Люди смотрят на меня не потому, что моя грудь прекрасна - они смотрят на меня, потому что я смешна и интересна", - резюмирует женщина.