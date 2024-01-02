Жінка була вихована у джунглях Колумбії мавпами: як склалася її доля

Марину Чепмен викрали з власного будинку у віці 4 років. Декілька років вона прожила в джунглях, де її залишили викрадачі і стверджує, що її виховували капуцини (вид мавп). У віці вона потрапила до Англії, вийшла заміж і народила дітей.

У джунглях опинилася у 4 роки

Життя Марини Чепмен - справжня ілюстрація для фільму. Вона народилася в Колумбії, а у 4-річному віці її викрали торговці людьми. Дівчинку кинули у джунглях, де вона разом із мавпами прожила майже 6 років.

Група мавп виявила її на землі, де вона згорнулася калачиком від холоду та розпачу. У своїй книзі, яку Марина написала через багато років, вона розповіла, що тварини навчили її всього - знаходити їжу, ховатися від хижаків і виживати.

Згодом у неї з'явилася суха і груба шкіра, потужні жилаві руки та ноги, вона навчилася спати в видовбаному шматку ствола дерева і виявила здатність спілкуватися їхньою елементарною мовою.

"Я наслідувала звуки, які видавали мавпи. Але швидко зрозуміла, що вони на них реагують. Я практикувала ті звуки, які вони використовували для спілкування. Якщо була небезпека, крик був гучний - різкий, пронизливий і супроводжувався ляпасами по землі", - розповіла Марина.

70-річна Марина Чепмен (скриншот)

Тварина, якій вона дала прізвисько "Дідусь", врятувало їй життя, коли вона наїлася отруйних ягід. Велика літня мавпа відвела її до каламутного струмка і занурила голову у воду, натякаючи, що треба пити солону воду. Марина почала кашляти, потім її рвало, але "лікування" допомогло.

У 10-річному віці її знайшли мисливці та продали до борделю. Але дівчинка була така дика, що майже відразу ж знову опинилася на вулиці. Кілька років вона була безпритульницею в банді таких же безпритульних, а потім почала працювати покоївкою. Тоді вона назвалася Луз Марина.

Раптом перетворилася на покоївку

У підлітковому віці Марина опинилася у Боготі, де працювала на одну респектабельну родину. Її взяли з собою у подорож, так вона опинилася у Великій Британії. У 1978 році вони провели шість місяців у Бредфорді, де Марина познайомилася з Джоном Чепменом, органістом євангелічної церкви.

Незабаром вони одружилися - Марині тоді було близько 20 років. У неї народилося дві дочки, з різницею на три роки. Майже 30 років вона разом із чоловіком прожила у передмісті Бредфорда, у власному будинку із трьома спальнями.

Про своє нелегке дитинство Марина зважилася розповісти у книзі. Її поведінка нічим не відрізнялася від звичайних людей, але дочки розповідали, що мама завжди була трохи дикою, мала тваринні звички.

Скептики називали Марину фантазеркою і висловили сумніви в її оповіданні, але, за словами дочки Ванесси, аналізи показують, що в її матері дрімають дивні хвороби джунглів, яких не могло б бути, якби вся ця історія була неправдою.

Марина Чепмен з донькою Ванессою (скриншот)

Дочка вирішила поїхати в джунглі

Ванесса Фореро - молодша дочка Марини. Їй зараз 40 років. Якоїсь миті жінка прийняла цікаве рішення - вона відмовилася від життя в цивілізованому Бредфорді та вирішила поїхати в джунглі. Марина таке рішення доньки не схвалила.

Старша дочка - Джоанна одружена і виховує трьох дітей. Вона державний службовець у Лідсі й, за словами Ванесси, має батьківський характер. А у самої Ванесси – дух свободи, як у матері.

Саме тому композитор телевізійних джинглів вирішила оселитися у джунглях Колумбії. Вона кілька разів була там з матір'ю, а потім під час подорожі з подругою опинилася в крихітному гірському містечку Мінк. Спершу вона жила там під час пандемії, а потім вирішила залишитися назавжди.

Ванесса (скриншот)

За три роки вона збудувала там будинок, провела комунікації, має навіть інтернет. Вона сама вирощує врожаю, є банани, маракую та гуаву на сніданок. Ванесса має доступ до кращої у світі кави, і завжди є запас йоркширського чаю.