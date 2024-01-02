Женщина была воспитана в джунглях Колумбии обезьянами: как сложилась ее судьба

Марина Чепмен была похищена из собственного дома в возрасте 4 лет. Несколько лет она прожила в джунглях, где ее оставили похитители и утверждает, что ее воспитывали капуцины (вид обезьян). В зрелом возрасте она попала в Англию, вышла замуж и родила детей.

Что известно об этой удивительной истории, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

В джунглях оказалась в 4 года

Жизнь Марины Чепмен - настоящая иллюстрация для фильма. Она родилась в Колумбии, а в 4-летнем возрасте ее похитили торговцы людьми. Девочку бросили в джунглях, где она вместе с обезьянами прожила почти 6 лет.

Группа обезьян обнаружила ее на земле, где она свернулась калачиком от холода и отчаяния. В своей книге, которую Марина написала много лет спустя, она рассказала, что животные научили ее всему - находить пищу, прятаться от хищников и выживать.

Со временем у нее появилась сухая и грубая кожа, мощные жилистые руки и ноги, она научилась спать в выдолбленном куске ствола дерева и обнаружила способность общаться на их элементарном языке.

"Я подражала звукам, которые издавали обезьяны. Но быстро поняла, что они на них реагируют. Я практиковала те звуки, которые они использовали для общения. Если была опасность, крик был громкий - резкий, пронзительный и сопровождался шлепками по земле", - рассказала Марина.

70-летняя Марина Чепмен (скриншот)

Животное, которому она дала прозвище "Дедушка", спасло ей жизнь, когда она наелась ядовитых ягод. Крупная пожилая обезьяна отвела ее к мутному ручью и погрузило голову в воду, намекая, что нужно пить солоноватую воду. Марина начала кашлять, потом ее рвало, но "лечение" помогло.

В 10-летнем возрасте ее нашли охотники и продали в бордель. Но девочка была такой дикой, что почти сразу же снова оказалась на улице. Несколько лет она была беспризорницей в банде таких же беспризорников, а потом стала работать горничной. Тогда она взяла имя Луз Марина.

Внезапно превратилась в горничную

В подростковом возрасте Марина оказалась в Боготе, где работала на одну респектабельную семью. Ее взяли с собой в путешествие, так она оказалась в Великобритании. В 1978 они провели шесть месяцев в Брэдфорде, где Марина познакомилась с Джоном Чепменом, органистом евангелической церкви.

Вскоре они поженились - Марине тогда было около 20 лет. У нее родилось две дочери, с разницей в три года. Почти 30 лет она вместе с мужем прожила в пригороде Брэдфорда, в собственном доме с тремя спальнями.

О своем нелегком детстве Марина решилась рассказать в книге. Ее поведение ничем не отличалось от обычных людей, но дочери рассказывали, что мама всегда была немного дикой, у нее были животные повадки.

Скептики называли Марину фантазеркой и выразили сомнения в ее рассказе, но по словам дочери Ванессы, анализы показывают, что в ее матери дремлют странные болезни джунглей, которых не могло бы быть, если бы вся эта история была неправдой.

Марина Чепмен с дочкой Ванессой (скриншот)

Дочь решила уехать в джунгли

Ванесса Фореро - младшая дочь Марины. Ей сейчас 40 лет. В какой-то момент женщина приняла интересное решение - она отказалась от жизни в цивилизованном Брэдфорде и решила поехать в джунгли. Марина такое решение дочери не одобрила.

Старшая дочь - Джоанна замужем и воспитывает троих детей. Она государственный служащий в Лидсе и по словам Ванессы, у нее отцовский характер. А у самой Ванессы - дух свободы, как у матери.

Именно поэтому композитор телевизионных джинглов решила поселиться в джунглях Колумбии. Она несколько раз бывала там с матерью, а потом во время путешествия с подругой оказалась в крошечном горном городке Минк. Сначала она жила там во время пандемии, а потом решила остаться навсегда.

Ванесса (скриншот)

За три года она построила там дом, провела коммуникации, у нее есть даже интернет. Она сама выращивает урожая, есть бананы, маракую и гуаву на завтрак. У Ванессы доступ к лучшему в мире кофе, и всегда есть запас йоркширского чая.