В жилом доме Киева открыли "наливайку": теперь там драки, крик и кровь (фото)

В Киеве в жилом доме открыли "наливайку" под громким названием "Буфет". Здесь продают алкоголь сомнительного качества и постоянно происходят пьяные дебоши, драки. К тому же клиенты заведения справляют нужду прямо у дома.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что так называемое кафе находится на улице Бакинской, 37В.
"На улице Бакинской, 37В, в жилом доме открыли наливайку с громким названием "Буфет". Гости тут так набуфечиваются паленой, безакцизной алкашкой, что исполняют по полной - драки, крики, кровь, все природные потребности справляют прямо у дома...Увы, местные правоохранители лишь пожимают плечами. Участкового вообще не видно. Может, кто знает как с таким бороться законными методами", - спрашивает авто поста.
В комментариях украинцы отреагировали на новость и выразили свои эмоции.
Как мы ранее писали, под Ровно водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб, плотно в нем застряв. Как выяснилось, мужчина сел за руль пьяным.