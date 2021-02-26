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У житловому будинку Києва відкрили "наливайку": тепер там бійки, крик і кров (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві в житловому будинку відкрили "наливайку" під гучною назвою "Буфет". Тут продають алкоголь сумнівної якості і постійно відбуваються п'яні бешкети, бійки. До того ж клієнти закладу справляють нужду прямо біля будинку.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відзначається, що так зване кафе знаходиться на вулиці Бакинській, 37В.

"На вулиці Бакинській, 37В, в житловому будинку відкрили наливайку з гучною назвою "Буфет". Гості тут так набуфечиваються паленою, безакцизною алкашкою, що виконують по повній - бійки, крики, кров, всі справляють природні потреби прямо біля будинку...На жаль, місцеві правоохоронці лише знизують плечима. Дільничного взагалі не видно. Може, хто знає як з таким боротися законними методами", - запитує авто посту.

У Києві гості "наливайки" валяються прямо під будинком (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відреагували на новину і висловили свої емоції.

  • Хто дав дозвіл на відкриття наливайки?
  • Паленка, що і ноги відмовляють.
  • Це все фото з Бакинської або просто підбірка для більшого ефекту?
  • Не "набуфечиваються", а господа зволили дегустувати.

Як ми раніше писали, під Рівним водій шкільного автобуса, який перевозив дітей в салоні транспорту, не впорався з керуванням та влетів у замет, щільно в ньому застрягши. Як з'ясувалося, чоловік сів за кермо п'яним.

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