У житловому будинку Києва відкрили "наливайку": тепер там бійки, крик і кров (фото)

Відзначається, що так зване кафе знаходиться на вулиці Бакинській, 37В.

"На вулиці Бакинській, 37В, в житловому будинку відкрили наливайку з гучною назвою "Буфет". Гості тут так набуфечиваються паленою, безакцизною алкашкою, що виконують по повній - бійки, крики, кров, всі справляють природні потреби прямо біля будинку...На жаль, місцеві правоохоронці лише знизують плечима. Дільничного взагалі не видно. Може, хто знає як з таким боротися законними методами", - запитує авто посту.

У Києві гості "наливайки" валяються прямо під будинком (фото: Київ Оперативний)

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