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Жили серед сміття, без їжі і страждали від вошей: у Кривому Розі у жінки вилучили трьох дітей

Колаж РБК-Україна: у Кривому Розі горе-мати ростила дітей в антисанітарії та голоді
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі жінка з трьома маленькими дітьми проживала в повній антисанітарії, і малюки страждали від голоду та вошей. У горі матері працівники соціальної служби забрали дітей, і зараз вони в лікарні.

Про це передали у службі у справах дітей виконкому Саксаганського райради Кривого Рогу на сторінці у Facebook.

Зазначається, що дітей вилучили у матері через загрозу їхньому життю та здоров'ю. Перевірку умов проживання малюків було проведено 4 квітня, і побачена у квартирі жінки картина шокувала правоохоронців.

Як розповідають соцпрацівники, в будинку було брудно, сміття було розкидане всюди та стояв жахливий сморід.

Виявилося, що у квартирі не було продуктів харчування та елементарних засобів гігієни.

У будинку жінки панувала антисанітарія (фото: facebook.com/srvk.ua)

Діти були у брудному одязі, у малюків також виявили вошей. Крім того, усі троє дітей голодували.

У результаті було ухвалено рішення відправити малюків до лікарні для проведення огляду. Медики у маленьких пацієнтів виявили педикульоз.

Горе-матір тепер чекає на суд. У виконкомі райради поінформували, що подальша доля дітей вирішуватиметься органом опіки та піклування у судовому порядку.

Діти жили серед бруду та були голодні (фото: facebook.com/srvk.ua)

Раніше в березні в Києві співробітники поліції, представники ювенальної служби та служби у справах дітей виявили немовля у квартирі зі сміттям та тарганами.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку затримали жінку, яка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів.

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