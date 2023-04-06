Жили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детей

Отмечается, что детей изъяли у матери из-за угрозы их жизни и здоровью. Проверка условий проживания малышей была проведена 4 апреля, и увиденная в квартире женщины картина шокировала правоохранителей.

Как рассказывают соцработники, в доме было грязно, мусор был разбросан повсюду и стояла ужасная вонь.

Оказалось, что в квартире не было продуктов питания и элементарных средств гигиены.

В доме женщины царила антисанитария (фото: facebook.com/srvk.ua)

Дети были в грязной одежде, у малышей также обнаружили вшей. Кроме того, все трое детей голодали.

В итоге было принято решение отправить малышей в больницу для проведения осмотра. Медики у маленьких пациентов обнаружили педикулез.

Горе-мать теперь ожидает суд. В исполкоме райсовета проинформировали, что дальнейшая судьба детей будет решаться органом опеки и попечительства в судебном порядке.

Дети жили среди грязи и были голодные (фото: facebook.com/srvk.ua)