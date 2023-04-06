Жили серед сміття, без їжі і страждали від вошей: у Кривому Розі у жінки вилучили трьох дітей
У Кривому Розі жінка з трьома маленькими дітьми проживала в повній антисанітарії, і малюки страждали від голоду та вошей. У горі матері працівники соціальної служби забрали дітей, і зараз вони в лікарні.
Про це передали у службі у справах дітей виконкому Саксаганського райради Кривого Рогу на сторінці у Facebook.
Зазначається, що дітей вилучили у матері через загрозу їхньому життю та здоров'ю. Перевірку умов проживання малюків було проведено 4 квітня, і побачена у квартирі жінки картина шокувала правоохоронців.
Як розповідають соцпрацівники, в будинку було брудно, сміття було розкидане всюди та стояв жахливий сморід.
Виявилося, що у квартирі не було продуктів харчування та елементарних засобів гігієни.
У будинку жінки панувала антисанітарія (фото: facebook.com/srvk.ua)
Діти були у брудному одязі, у малюків також виявили вошей. Крім того, усі троє дітей голодували.
У результаті було ухвалено рішення відправити малюків до лікарні для проведення огляду. Медики у маленьких пацієнтів виявили педикульоз.
Горе-матір тепер чекає на суд. У виконкомі райради поінформували, що подальша доля дітей вирішуватиметься органом опіки та піклування у судовому порядку.
Діти жили серед бруду та були голодні (фото: facebook.com/srvk.ua)
Раніше в березні в Києві співробітники поліції, представники ювенальної служби та служби у справах дітей виявили немовля у квартирі зі сміттям та тарганами.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку затримали жінку, яка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів.