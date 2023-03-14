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Вчені виявили в Англії скелети римських аристократів, які жили понад 1000 років тому (фото)

Археологи знайшли кістки людей з минулого тисячоліття (фото: edition.cnn.com)
Автор: Юлія Гаюк

Археологи північної Англії розкопали залишки римських аристократів, які жили понад 1 000 років тому. Деякі скелети були поховані у свинцевих трунах на невідомому кладовищі. Загалом знайшли кістки 62 чоловіків, жінок і дітей.

Про це повідомляють на сайті CNN.

Що відомо про знахідку

Несподіване поховання виявили випадково під час інспекції ділянки для забудови приватним підприємцем. На території знайшли могили пізньої римської та ранньої саксонської епохи.

За словами головного археолога команди Хантера, ця знахідка дала науковцям набагато більше, ніж здається на перший погляд.

У Великій Британії знайшли скелети давніх римлян (фото: edition.cnn.com)

Під час попередніх розкопок поблизу археологи знайшли римські та англосаксонські споруди, але не очікували знайти кладовище та особисті речі померлих.

За висновками вчених, скелети належить давнім римським аристократам, адже вони поховані у свинцевих трунах.

"Свинцева плівка - це підкладка більшої дерев'яної труни, тому це римське тіло дуже високого статусу. Крім того, у труні були коштовності, які підтвердили підозри", - каже Хантер.

Їх було поховано в унікальних свинцевих трунах, що притаманно вищому класу (фото: edition.cnn.com)

Наступним кроком залишки піддадуть тестуванню та аналізу вуглецем, щоб встановити точну хронологію та подробиці життя цих людей. Цей процес може зайняти від одного до двох років. Після цього унікальну свинцеву труну передадуть у місцевий музей.

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