Живіт збільшувався шаленими темпами: у Києві жінці видалили гігантську пухлину

У Києві в лікарні медики провели унікальну операцію. Вони видалили пухлина жінці, яка була не просто великою, а велетенською.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку "Феофанія клінічна лікарня".

Як виявили пухлину

40-річна пацієнтка звернулась у Центр жіночого здоровʼя зі скаргами на різке збільшення живота. Паралельно з’явилися закрепи, періодично дошкуляв біль у черевній порожнині, причому жінка не могла сказати точно, де саме болить.

Після комплексного обстеження пацієнтці діагностували гігантську цистаденому лівого яєчника. Її розміри просто вражали - 40х45×45 см.

Деталі операції

Зваживши усі ризики, бригада гінекологів провела оперативне втручання. Операція тривала три години та пройшла без ускладнень.

На щастя, гігантська пухлина яєчника була успішно видалена та виявилась доброякісною.

Медики зазначили, що вже на шостий день жінку виписали зі стаціонару у задовільному стані.

У Києві лікарі видалили жінці гігантську пухлину (фото: facebook.com/FeoHospital)

Чим відрізняється доброякісна пухлина від злоякісної

Головна відмінність криється в появі метастазів, які виявляються навіть більш небезпечними, ніж сама новоутворення. Саме вони стрімко руйнують тканини та органи, практично не залишаючи шансів на одужання.

При доброякісній формі патології прогноз найчастіше позитивний і після курсу лікування, а також за умови ведення здорового способу життя захворювання найчастіше відступає.