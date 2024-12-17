"Жила в пеклі": Сєдокова зробила заяву про Яніса Тімму після його смерті

Сєдокова в сльозах вийшла до шанувальників, не забувши, при цьому, накласти "траурний" фільтр, щоб відео стало чорно-білим.

"Знаєте, я все життя не розуміла, як люди, у яких відбувається таке в житті, вони можуть типу записувати Сторіс. А зараз я вас дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина, вона маленька, вона нічого не повинна знати. Ви не уявляєте просто, в якому я пеклі жила останні роки", - зазначила співачка на відео, при цьому схлипуючи та заїкаючись.

"Я повинна просто врятувати свою дитину від цієї інформації. Якщо ви можете, нічого не шерте. Я дуже прошу", - сказала вона.

Хто такий Яніс Тімма

Яніс Тімма - латвійський баскетболіст.

Тімма почав грати в баскетбол у рідному місті Краслава. У віці 15 років переїхав до Риги, де приєднався до молодіжної академії "АСК Рига".

У 2011 році перейшов до баскетбольного клубу "Лієпаяс Лаувас". З 2012 року - гравець "Вентспілс". У квітні 2013 року привів "Вентспілс" до перемоги в Балтійській баскетбольній лізі, ставши MVP турніру.

28 липня 2014 року підписав контракт із клубом ВЕФ (Рига). 30 червня 2015 року підписав дворічний контракт із Санкт-Петербурзьким "Зенітом", з 2019 року грав за підмосковний клуб "Хімки". Однак у 2021 році зі скандалом залишив його і потім не міг укласти вигідні контракти.

Чоловікові було 32 роки.

Яніс Тімма покінчив життя самогубством (фото: instagram.com/janis.timma)

Що відомо про смерть Яніса Тімми

РосЗМІ повідомили, що тіло Яніса Тімми було знайдено біля одного з під'їздів будинку на Звенигородському шосе (за іншими даними, на вулиці Сергія Макеєва в бізнес-готелі або, за третіми, в хостелі).

Перед смертю чоловік записував голосові повідомлення Сєдоковій, яка, до слова, вчора відзначала свій день народження. Потім його знайшли мертвим, а на заставці телефону, що лежав поруч зі спортсменом, була фотографія з написом "подзвоніть Анні" і номер її мобільного.

Причина смерті Тімми - асфіксія.

Зазначимо, що подружжя прожило в шлюбі близько 4-х років, але постійно сварилося і з'ясовувало стосунки. Восени співачка повідомила, що вона подала на розлучення, а 9 грудня їх офіційно розлучили.

Яніс Тімма (фото: instagram.com/janis.timma)

Хто така Анна Сєдокова

Сєдокова - поп-співачка, авторка пісень, дизайнерка одягу, акторка, теле- і радіоведуча. Стала відомою після того, як виступала в поп-групі "ВІА Гра", потім пішла в сольне плавання, а також розвивала бренд одягу.

Після анексії росією Криму і частини Донецької та Луганської областей Сєдокова не припинила давати концерти в РФ, отримувати там нагороди. У 2022 році потрапила під санкції України.

Співачка останні роки живе у РФ і США.

Сєдокова та ексчоловік (фото: російські ЗМІ)