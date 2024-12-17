"Жила в аду": Седокова сделала заявление про Яниса Тимму после его смерти

Седокова в слезах вышла к поклонникам, не забыв, при этом наложить "траурный" фильтр, чтобы видео стало черно-белым.

"Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, они могут типа записывать Сторис. А сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком я аду жила последние годы", - отметила певица на видео, при этом всхлипывая и заикаясь.

"Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Если вы можете, ничего не шерте. Я очень прошу", - сказала она.

Кто такой Янис Тимма

Янис Тимма - латвийский баскетболист.

Тимма начал играть в баскетбол в родном городе Краслава. В возрасте 15 лет переехал в Ригу, где присоединился к молодежной академии "АСК Рига".

В 2011 году перешел в баскетбольный клуб "Лиепаяс Лаувас". С 2012 года - игрок "Вентспилс". В апреле 2013 года привел "Вентспилс" к победе в Балтийской баскетбольной лиге, став MVP турнира.

28 июля 2014 года подписал контракт с клубом ВЭФ (Рига). 30 июня 2015 года подписал двухлетний контракт с Санкт-Петербургским "Зенитом", с 2019 года играл за подмосковный клуб "Химки". Однако в 2021 году со скандалом покинул его и потом не мог заключить выгодные контракты.

Мужчине было 32 года.

Янис Тимма покончил жизнь самоубийством (фото: instagram.com/janis.timma)

Что известно о смерти Яниса Тиммы

РосСМИ сообщили, что тело Яниса Тиммы была найдено возле одного из подъездов дома на Звенигородском шоссе (по другим данным, на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле или, по третьим, в хостеле).

Перед смертью мужчина записывал голосовые сообщения Седоковой, которая, к слову вчера отмечала свой день рождения. Затем его нашли мертвым, а на заставке телефона, лежавшего рядом со спортсменом, была фотография с надписью "позвоните Анне" и номер ее мобильного.

Причина смерти Тиммы - асфиксия.

Отметим, что супруги прожили в браке около 4-х лет, но постоянно ссорились и выясняли отношения. Осенью певица сообщила, что она подала на развод, а 9 декабря их официально развели.

Янис Тимма (фото: instagram.com/janis.timma)

Кто такая Анна Седокова

Седокова - поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Стала известной после того, как выступала в поп-группе "ВИА Гра", затем ушла в сольное плаванье, а также развивала бренд одежды.

После аннексии россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Седокова не перестала давать концерты в РФ, получать там награды. В 2022 году опала под санкции Украины.

Певица последние годы живет в РФ и США.

Седокова и экс-супруг (фото: российские СМИ)