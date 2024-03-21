Жила в окупованому Херсоні. Відома українська телеведуча розповіла про смерть близької людини
Телеведуча програми "Вікна-Новини" на каналі СТБ Тетяна Висоцька розповіла про смерть свекрухи, яка жила на окупованій Херсонщині.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості Аліні Доротюк.
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Зі слів Тетяни, в перший день повномасштабної війни вони з дітьми були в Києві.
Чоловік зірки пішов добровольцем і став обороняти столицю. Згодом він вступив до лав тероборони в Гостомелі, у той час як батьки телеведучої та її коханого опинилися в окупації на Херсонщині.
Тетяна Висоцька з чоловіком (фото: instagram.com/t.vysotska)
Вже через деякий час Висоцька з дітьми виїхала на Хмельниччину.
"Ми з дітьми були на Хмельниччині у родичів. У нас просто квартира не дуже зручна, як і дача, розташовані. Квартира на виїзді з Берестейського проспекту, де якраз ДРГ і гепало, гради, на початку перших етапів. І родичі нас просто змусили їхати в Хмельницький до інших родичів", - поділилася телеведуча.
"Я спочатку мабуть не розуміла, я кажу, в мене тут чоловік в Гостомелі, я не можу його кинуть, я не поїду. І в березні, з дітьми ми все-таки виїхали. Мені все це важко далось, я не змогла бути біженкою", - додала вона.
Через місяць після окупації батьки Тетяни змогли покинути територію, що сталося у квітні.
Однак рідні її чоловіка залишилися на Херсонщині, пробувши там ще 9 місяців, поки територію не звільнили.
Коли це все-таки відбулося, знаменитість вирушила евакуювати батьків коханого.
Тетяна Висоцька (фото: instagram.com/t.vysotska)
Це було необхідно, оскільки її 80-річна свекруха отримала перелом стегна, що для її віку було серйозною травмою.
Телеведуча терміново вивезла їх зі звільнених територій. На жаль, жінку не вдалося врятувати, і через два тижні після перевезення вона померла в столиці.
"Чоловікові, вони маломобільні, він молодший син, а я старша донька, тому вони більш літні людини. Вони були в окупації. І вже після деокупації, коли чоловік був на війні, а свекруня була хвора дуже, я їх вивозила на швидких", - розповіла вона.
"Це все було важко, без світла, з 7 поверху без ліфта. І, на жаль, ми не змогли її тут врятувати. Через тиждень вона тут померла. Але у нас в під'їзді живе мій свекор і старший брат, який за ним доглядає", - зізналася телеведуча.
Для їхньої родини, каже Висоцька, це була дуже важка.
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