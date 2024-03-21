Жила в окупованому Херсоні. Відома українська телеведуча розповіла про смерть близької людини

Телеведуча програми "Вікна-Новини" на каналі СТБ Тетяна Висоцька розповіла про смерть свекрухи, яка жила на окупованій Херсонщині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості Аліні Доротюк .

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Зі слів Тетяни, в перший день повномасштабної війни вони з дітьми були в Києві.

Чоловік зірки пішов добровольцем і став обороняти столицю. Згодом він вступив до лав тероборони в Гостомелі, у той час як батьки телеведучої та її коханого опинилися в окупації на Херсонщині.

Тетяна Висоцька з чоловіком (фото: instagram.com/t.vysotska)

Вже через деякий час Висоцька з дітьми виїхала на Хмельниччину.

"Ми з дітьми були на Хмельниччині у родичів. У нас просто квартира не дуже зручна, як і дача, розташовані. Квартира на виїзді з Берестейського проспекту, де якраз ДРГ і гепало, гради, на початку перших етапів. І родичі нас просто змусили їхати в Хмельницький до інших родичів", - поділилася телеведуча.

"Я спочатку мабуть не розуміла, я кажу, в мене тут чоловік в Гостомелі, я не можу його кинуть, я не поїду. І в березні, з дітьми ми все-таки виїхали. Мені все це важко далось, я не змогла бути біженкою", - додала вона.

Через місяць після окупації батьки Тетяни змогли покинути територію, що сталося у квітні.

Однак рідні її чоловіка залишилися на Херсонщині, пробувши там ще 9 місяців, поки територію не звільнили.

Коли це все-таки відбулося, знаменитість вирушила евакуювати батьків коханого.

Тетяна Висоцька (фото: instagram.com/t.vysotska)

Це було необхідно, оскільки її 80-річна свекруха отримала перелом стегна, що для її віку було серйозною травмою.

Телеведуча терміново вивезла їх зі звільнених територій. На жаль, жінку не вдалося врятувати, і через два тижні після перевезення вона померла в столиці.

"Чоловікові, вони маломобільні, він молодший син, а я старша донька, тому вони більш літні людини. Вони були в окупації. І вже після деокупації, коли чоловік був на війні, а свекруня була хвора дуже, я їх вивозила на швидких", - розповіла вона.

"Це все було важко, без світла, з 7 поверху без ліфта. І, на жаль, ми не змогли її тут врятувати. Через тиждень вона тут померла. Але у нас в під'їзді живе мій свекор і старший брат, який за ним доглядає", - зізналася телеведуча.

Для їхньої родини, каже Висоцька, це була дуже важка.