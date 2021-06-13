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Жгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фото

Новина українською →
Одесская область, Воскресенье 13 июня 2021 20:01
Жгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фото Фото: возле Овидиополя зацвело большое маковое поле (facebook.com/arthur.tumanov)
Автор: Styler

Большое маковое поле зацвело возле Овидиополя Одесской области. Маки уже несколько дней привлекают внимание не только жителей ближних местностей, но и туристов из всей Украины. Многие едут туда, чтобы устроить яркую фотосессию или же просто прогуляться и насладиться неимоверной красотой.

Предлагаем и вам окунуться в эту красоту, запечатленную фотографом Артуром Тумановым. Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

Жгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фотоЖгучее маковое поле: украинцев поразили невероятно красивые фото

Фото: поле маков под Одессой (facebook.com/arthur.tumanov)

Отметим, что на некоторых фотографиях видны тропинки, вытоптанные людьми.

Некоторые юзеры, к слову, не разделяют всеобщего восхищения от этих красивых снимков.

"Действительно красиво, но... Это поле засеяно одной из зерновых культур, наверное. Тогда, по отношению к основному растению, мак является сорняком, а следовательно его соседство снизит урожайность. Это во-первых. Во-вторых, присутствие мака в собранном зерне несет дополнительные материальные траты, потому что его нужно будет очищать от семян мака", - написала в комментариях Людмила Кушниренко.

А вам понравились эти фото, на которых показана красота украинской земли? Комментируйте в нашем Facebook!

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