Пекуче макове поле: українців вразили неймовірно красиві фото

Велике макове поле зацвіло біля Овідіополя Одеської області. Маки вже кілька днів привертають увагу не тільки жителів ближніх місцевостей, а й туристів з усієї України. Багато хто їде туди, щоб влаштувати яскраву фотосесію або ж просто прогулятися і насолодитися неймовірною красою.

Пропонуємо і вам зануритися в цю красу, відображену фотографом Артуром Тумановим. Знімки він опублікував на своїй сторінці в Facebook .

Фото: поле маків під Одесою (facebook.com/arthur.tumanov)

Відзначимо, що на деяких фотографіях видно стежки, витоптані людьми.

Деякі користувачі, до слова, не поділяють загального захоплення від цих красивих знімків.

"Дійсно красиво, але... Це поле засіяне однією із зернових культур, напевно. Тоді, по відношенню до основної рослини, мак є бур'яном, а отже його сусідство знизить врожайність. Це по-перше. По-друге, присутність маку в зібраному зерні несе додаткові матеріальні витрати, тому що його потрібно буде очищати від насіння маку", - написала в коментарях Людмила Кушніренко.

А вам сподобалися ці фото, на яких показана краса української землі? Коментуйте в нашому Facebook!