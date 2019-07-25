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Жестоко убитую 18-летнюю Настю похоронили: никто не смог сдержать слезы

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 18:15
Жестоко убитую 18-летнюю Настю похоронили: никто не смог сдержать слезы
Коллаж (РБК-Украина)

Проститься с Анастасией пришли десятки людей

25 июля в Полтаве провели в последний путь 18-летнюю Анастасию, которую убили в Киеве на съемной квартире. Девушка училась в столице и встречалась с парнем из своего города. По предварительной версии полиции, именно этот парень жестоко убил юную Анастасию.

Как передает ТСН, девушку отпевают в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. Попрощаться с Анастасией пришли десятки полтавчан.

18-летнему подозреваемому в убийстве бойфренду девушки избирают меру пресечения. Сейчас его привезли в один из районных судов Киева.

Как мы ранее писали, в Голосеевском районе Киева, на улице Ломоносова в квартире жестоко убили 18-летнюю девушку. Полицейские вышли на след преступника. Предполагаемый убийца - 18-летний приятель девушки. В день убийства он был последним, кто ее видел. В квартире обнаружены следы его крови. Отец парня уже нанял ему адвоката, он утверждает что на его сына напали. 

Читайте в нашем материале, как в Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. Им оказался 18-летний парень, житель Полтавы. 

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