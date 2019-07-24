Жестокое убийство девушки в Киеве: всплыли новые детали

Коллаж (РБК-Украина)

18-летнего предполагаемого убийцу копы нашли в Полтаве

В Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. Им оказался 18-летний парень, житель Полтавы. Именно там его и задержали полицейские.

Накануне в полицию позвонил мужчина, который является отцом жертвы. Он и сообщил копам, что его 18-летняя дочь не отвечает на звонки и он очень взволнован. Полиция выехала в квартиру, которую снимала девушка, и нашла ее убитой. На теле были следы насилия. Девушка училась в столице и встречалась с парнем. Родственники подозревают, что именно он убил их дочь.

Страшная трагедия произошла в Голосеевском районе Киева по улице Ломоносова. Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве и дружили. Что произошло между ними в квартире — установит следствие.

Фото: 18-летняя девушка училась в столице (соцсети)

"Вчера вечером в полицию Киева позвонил мужчина, который сообщил, что его 18-летняя дочь, которая учится в Киеве, не выходит на связь. Сразу был направлен по адресу ее проживания наряд патрульной полиции. К сожалению, открыв дверь, наряд визуально увидел тело девушки со следами насильственной смерти. Всего в ходе осмотра установлено, что девушка была убита, ей были нанесены многочисленные ножевые ранения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Видео: Полиция задержала предполагаемого убийцу девушки (YouTube/Полиция Киева)

Среди изъятых на месте преступления доказательств была одежда злоумышленника, которую тот пытался отмыть от пятен крови. Сам подозреваемый утверждает, что на него напали, а одежда запачкана его же кровью. Его отец уже нанял для парня адвоката.

Полиция ведет расследование, вскоре будут установлены мотивы жестокого убийства.

Как ранее мы писали, полиция нашла мужчину, который напал на женщину и пытался ее утопить на Русановке. Горожанина с очень неадекватным поведением вычислили ранее, он ходил по улицам обнаженным и приставал к женщинам.

Кстати, в Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на мужчину.