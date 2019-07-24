ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жестокое убийство девушки в Киеве: всплыли новые детали

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 21:27
Жестокое убийство девушки в Киеве: всплыли новые детали
Коллаж (РБК-Украина)

18-летнего предполагаемого убийцу копы нашли в Полтаве

В Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. Им оказался 18-летний парень, житель Полтавы. Именно там его и задержали полицейские.

Накануне в полицию позвонил мужчина, который является отцом жертвы. Он и сообщил копам, что его 18-летняя дочь не отвечает на звонки и он очень взволнован. Полиция выехала в квартиру, которую снимала девушка, и нашла ее убитой. На теле были следы насилия. Девушка училась в столице и встречалась с парнем. Родственники подозревают, что именно он убил их дочь.

Страшная трагедия произошла в Голосеевском районе Киева по улице Ломоносова. Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве и дружили. Что произошло между ними в квартире — установит следствие.

Жестокое убийство девушки в Киеве: всплыли новые деталиФото: 18-летняя девушка училась в столице (соцсети)

"Вчера вечером в полицию Киева позвонил мужчина, который сообщил, что его 18-летняя дочь, которая учится в Киеве, не выходит на связь. Сразу был направлен по адресу ее проживания наряд патрульной полиции. К сожалению, открыв дверь, наряд визуально увидел тело девушки со следами насильственной смерти. Всего в ходе осмотра установлено, что девушка была убита, ей были нанесены многочисленные ножевые ранения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Видео: Полиция задержала предполагаемого убийцу девушки (YouTube/Полиция Киева)

Среди изъятых на месте преступления доказательств была одежда злоумышленника, которую тот пытался отмыть от пятен крови.  Сам подозреваемый утверждает, что на него напали, а одежда запачкана его же кровью. Его отец уже нанял для парня адвоката.

Полиция ведет расследование, вскоре будут установлены мотивы жестокого убийства.

Как ранее мы писали, полиция нашла мужчину, который напал на женщину и пытался ее утопить на Русановке. Горожанина с очень неадекватным поведением вычислили ранее, он ходил по улицам обнаженным и приставал к женщинам. 

Кстати, в Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на мужчину. 

Под Запорожьем внезапно умер ветеран АТО: ему было всего 37 лет Мальчик в чемодане: новый поворот в жутком преступлении в Черновцах (видео)
Новости Украины Киевпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь