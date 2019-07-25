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Жорстоко убиту 18-річну Настю поховали: ніхто не зміг стримати сльози

STYLERЖиття    25.07.2019 - 18:15
Жорстоко убиту 18-річну Настю поховали: ніхто не зміг стримати сльози
Колаж (РБК-Україна)

Попрощатися з Анастасією прийшли десятки людей

25 липня у Полтаві провели в останню путь 18-річну Анастасію, яку вбили в Києві на арендованій квартирі. Дівчина навчалася в столиці і зустрічалася з хлопцем зі свого міста. За попередньою версією поліції, саме цей хлопець жорстоко убив юну Анастасію.

Як передає ТСН, дівчину відспівують у Свято-Успенському Кафедральному Соборі. Попрощатися з Анастасією прийшли десятки полтавців.

18-річного підозрюваному у вбивстві бойфренду дівчини обирають запобіжний захід. Зараз його привезли в один з районних судів Києва.

Як ми раніше писали, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Ломоносова в квартирі жорстоко вбили 18-річну дівчину. Поліцейські вийшли на слід злочинця. Ймовірний вбивця - 18-річний приятель дівчини. У день вбивства він був останнім, хто її бачив. В квартирі виявлені сліди його крові. Батько хлопця вже найняв йому адвоката, він стверджує, що на його сина напали.

Читайте в нашому матеріалі, як у Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її знайшли у квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали підозрюваного по цій справі. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Полтави.

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