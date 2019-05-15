Жорстоке побиття журналіста в Черкасах: українців просять про допомогу

Колаж РБК-Україна

Стан журналіста Вадима Комарова залишає бажати кращого

4 травня в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова, який був незручний місцевій владі, і тепер потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні. Небайдужих українців просять допомоги у Facebook.

"Вадим Комаров продовжує перебувати в черкаській міській лікарні швидкої допомоги. Стан - медична кома, тобто без свідомості. У нього проломлений череп після 3 ударів по голові (передбачається, що це були удари арматурою). На даний момент проведена одна оперативна операція, видалені дві гематоми мозку. У той же час, лікарі відмовляються робити прогнози щодо перспектив одужання журналіста", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що поточні витрати на ліки складають в межах 3 тисяч гривень в день. Постраждалого хочуть відправити в ізраїльську клініку, що спеціалізується на реабілітації хворих у важких станах. Але коштів для цього у рідних немає.

Всі небайдужі українці можуть посприяти одужанню потерпілого і скинути гроші на карту Комарова Вадима Едуардовича в Приватбанку - 5168 7555 2672 1028.

Скріншот: (facebook.com/sergiy.tomilenko)

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