Был неудобен властям: жуткие подробности избиения журналиста в Черкассах

Коллаж РБК-Украина

Дело об избиении журналиста обросло неожиданными деталями

4 мая в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова. Мужчину, истекавшего кровью, обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую. Коллега Вадима прокомментировал сложившуюся ситуацию, передают Факты.

Как известно, журналисту проломили череп. В больнице его прооперировали, однако Вадим все еще в коме, и сколько времени он пробудет в таком состоянии, неизвестно.

"Он в реанимации и к нему никого не пускают. Врачи не дают прогнозов. Говорят только, что это тяжелейшая травма. Насколько мне известно, осколки черепа попали в мозг и там образовались две гематомы. Во время двухчасовой операции врачи эти гематомы удалили. Реаниматологи сказали, что пока Вадима будут держать в состоянии комы, и это, скорее всего, надолго. Возможно, не на один месяц. Но надежда есть. Шансы выжить - больше 50 процентов", - отметил коллега пострадавшего Валерий Макеев.

В Черкассах избили журналиста Вадима Комарова (иллюстративное фото: pixabay.com)

Отмечается, что рядом с местом, где это произошло, есть магазины, в которых могут быть камеры видеонаблюдения, что может помочь прояснить дело.

Также есть сведения, что Вадим готовил материал и ему не хватало одного документа, который он собирался забрать в полиции. Это была копия справки о психическом заболевании местного чиновника, одного из руководителей города. Вадим выяснил, что раньше этот человек проходил по одному уголовному производству. Его взяли правоохранительные органы, но он избежал наказания благодаря справке о том, что он якобы психически болен и является неосудным.

На данный момент этот человек занимает высокий пост, руководит важнейшим в городе направлением. Вадим собирался получить эту справку и тут же предать дело огласке. Планировал опубликовать материал 4 мая. И в этот же день был избит.

"Я точно могу сказать, что он был неудобен местным властям. Он не боялся открыто заявлять об их цинизме, абсолютном непрофессионализме, коррупции", - отметил Валерий Макеев.

К слову, это уже не первое нападение на Вадима. Несколько лет назад его избили, что также было связано с его журналистской деятельностью.

Также неравнодушным украинцам предоставляют номер карточки Приватбанка жены Вадима: 5168 7555 2672 1028.

Напомним, что бывшую невесту Кличко Хейден Панеттьери жестоко избил ее новый парень Брайан Хикерсон.

Ранее сообщалось о том, что во Львове группа малолетних хулиганов устроила дебош в маршрутке и разбила пассажирке нос.