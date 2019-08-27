Жестокие забавы: на Волыни толпа едва не разорвала поросенка (видео 18+)

В селе на Волыни люди чуть не разорвали поросенка во время мероприятия, посвященному празднованию дня общины. В сети Facebook на различных пабликах постят видео с жестокими развлечениями местных жителей.

Акт живодерства под названием "праздник" произошел в селе Забороль Луцкого района Волынской области.

Целью конкурса было поймать поросенка - кто первый это сделает, может забрать животное себе.

На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (фото: facebook.com)

На видео можно заметить, что двое мужчин выпускают маленьких поросят, причем один из них пихает поросенка с ноги, потому тот не хочет бежать.

А потом на бедных животных бросается толпа. Двое женщин одновременно хватают поросенка и начинают тянуть в разные стороны - одна за передние ноги, вторая - за задние.

Отметим, что в жестоких играх принимали участие, как подростки, так и совсем маленькие дети.

На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (видео: YouTube/Радио Трек)

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными". К счастью, поросята, после таких варварских забав существенно не пострадали.

А организационный комитет празднования дня общины в Забороле извинился за конкурс, участники которого ловили поросят. Они отметили, что такой конкурс проводится ежегодно, но всегда все проходит "мирно и спокойно".

Пользователи сети шокированы подобной жестокостью, они оставляют множество комментариев под видео.

Это не люди, а дикари. Оно же живое, как так можно?

А организаторам желаю, чтобы их так таскали каждый день, и чтобы оно страдало, как тот бедный поросенок.

Отличились на всю Украину. Уже в новостях показали. Дикость. Неужели не могли развлечений без животных придумать. Цирк.

Нужно ту толстую в атласной красной кофточке потянуть за руки и ноги, чтобы запищала, как этот бедный поросенок!

Ужас! Нет слов! Изверги!

Какое безобразие! Жирная свиноматка тянет бедного поросенка. Сказать, что это противно - это не сказать ничего. Это, извините, блевотно!

На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (скрин: facebook.com)

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