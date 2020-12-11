Жесткий карантин в Украине могут ввести раньше: нардеп огорошил заявлением

Кабинет министров Украины утвердил даты жесткого карантина - его введут с 8 января. Но это может произойти и раньше при одном условии, считает глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий. Об этом он рассказал в программе "Право на владу".

Нардеп отметил, что если ситуация с заболевшими коронавирусом станет катастрофической до 8 января, то жесткие ограничения будут введены ранее. Естественно, украинцев об этом предупредят заранее.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за семь дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет тем пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого никуда не денемся", - сказал Радуцкий.

Радуцкий напомнил, что по прогнозам экспертов декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев заражений в сутки.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего за вчера было проведено 60 847 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328.

Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

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