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Жорсткий карантин в Україні можуть ввести раніше: нардеп приголомшив заявою

Автор: Людмила Жукова

Кабінет міністрів України затвердив дати жорсткого карантину - його введуть з 8 січня. Але це може статися і раніше при одній умові, вважає голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький. Про це він розповів у програмі "Право на владу".

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Нардеп зазначив, що якщо ситуація з хворими коронавірусом стане катастрофічною до 8 січня, то жорсткі обмеження будуть введені раніше. Природно, українців про це попередять заздалегідь.

"Ніхто не говорить, що це буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за сім днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення, ми від цього нікуди не дінемося", - сказав Радуцький.

Радуцький нагадав, що за прогнозами експертів грудень пройде з показниками в межах 16 тисяч випадків заражень на добу.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Усього за вчора було проведено 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.

Найбільше заражень в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київської (787) і Дніпропетровській (759) областях.

Як ми раніше писали, Ляшко пояснив, скільки діятиме вакцина від COVID-19.

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