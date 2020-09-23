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Жесть под Киевом: за городом эпично горели квартиры в новострое

Автор: Людмила Жукова

Под Киевом загорелся один из новых домов

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка загорелся недавно построенный дом. Пожар произошел на улице Боголюбова, 5. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, изначально огонь возник в одной квартире, но потом перекинулся на другие жилища. В итоге по состоянию на 7 утра 23 сентября, в доме горело три квартиры.

"Жесть под Киевом: пожар. Горят новые квартиры. Утром произошло возгорание на Софиевской Борщаговке по ул. Боголюбова 5. Загорелась комната на последнем этаже. По состоянию на 7.10 утра горело уже 3 квартиры", - сказано в сообщении.

Местные жители в шоке, потому что, по их словам, пожарные долго ехали, а потом начали работать без сирен (вместо того, чтобы всех разбудить), на парковке был полный беспорядок - поэтому кому-то ударили машину. После 40 минут работы пожарных, пламя уже дошло до соседнего подъезда и потом уже загорелась соседняя квартира. После часа работы пожарных догорал остаток крыши левого крыла.

Причиной пожара называют эко-камин в одной из квартир.

На видео показано, как огромный черный дым поднимается из дома в небо. Зрелище действительно жуткое.

Под Киевом загорелся новострой

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В комментариях пользователи делятся фотографиями жуткого пожара.

Под Киевом загорелась новостройка

Как мы ранее писали, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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