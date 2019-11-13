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Фанаты "Слуги народа" не дают жизни украинке: звонят и требуют деньги

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 10:13
Фанаты "Слуги народа" не дают жизни украинке: звонят и требуют деньги
"Слуга народа" стал причиной беспокойства жительницы Ивано-Франковска (фото: коллаж РБК-Украина)

Жительнице Ивано-Франковска постоянно названивают из-за "Слуги народа"

Уже 4 года поклонники сериала "Слуга народа" постоянно звонят жительнице Ивано-Франковска из-за того, что номер ее телефона был указан в одной из сцен сериала. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сериале в тетради с черной бухгалтерией был записан номер мобильного телефона Косого, который должен 100 тысяч долларов. Но, как оказалось, такой мобильный номер действительно существует и принадлежит женщине, которая пользуется номером уже около 15 лет.

Жительнице Ивано-Франковска постоянно названивают поклонники сериала и спрашивают, где Косой и 100 тысяч долларов. Журналисты встретились с жертвой сериала и поговорили с ней.

"Слуга народа" стал причиной беспокойства жительницы Ивано-Франковска (видео: YouTube)

Она рассказала, что, когда люди начинали звонить, то она сначала подумала, что это кто-то ошибся номером, но потом начала спрашивать откуда они взяли ее номер. Люди все ей рассказали и даже высылали видео, где в сериале в тетради указан номер телефона, по которому они решили позвонить.

Женщина отметила, что не раз обращалась к студии "Квартал 95" с просьбой, чтобы они убрали ее номер телефона из сериала, но ей никто ничего не отвечал.

Во время записи сюжета к ней кто-то опять позвонил и начал спрашивать про Косого. На этот раз неизвестным поклонником сериала оказался Евгений Кошевой, который извинился от всей команды "Квартала" и заявил, что они разберутся с этой ситуацией. В качестве утешительного подарка Кошевой предложил женщине сувенирную кепку.

Номер телефона женщины уже убирают, и сейчас эта серия на YouTube недоступна.

Кошевой также отметил, что этот номер телефона в "Квартале 95" просто придумали, и никто и представить не мог, что это действительный номер.

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