Фанати "Слуги народу" не дають життя українці: дзвонять і вимагають гроші

"Слуга народу" став причиною занепокоєння мешканки Івано-Франківська (фото: колаж РБК-Україна)

Мешканці Івано-Франківська постійно надзвонюють через "Слугу народу"

Вже 4 роки шанувальники серіалу "Слуга народу" постійно телефонують мешканці Івано-Франківська через те, що номер її телефону, вказаний в одній зі сцен серіалу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В сериалі у зошиті з чорною бухгалтерією був записаний номер мобільного телефону Косого, який винен 100 тисяч доларів. Але, як виявилося, такий мобільний номер дійсно існує і належить жінці, яка користується номером вже близько 15 років.

Мешканці Івано-Франківська постійно надзвонюють шанувальники серіалу і запитують, де Косий і 100 тисяч доларів. Журналісти зустрілися з жертвою серіалу і поговорили з нею.

"Слуга народу" став причиною занепокоєння мешканки Івано-Франківська (відео: YouTube)

Вона розповіла, що, коли люди починали дзвонити, то вона спочатку подумала, що це хтось помилився номером, але потім почала питати звідки вони взяли її номер. Люди все їй розповіли і навіть висилали відео, де в серіалі в зошиті зазначений номер телефону, за яким вони вирішили зателефонувати.

Жінка зазначила, що не раз зверталася до студії "Квартал 95" з проханням, щоб вони прибрали її номер телефону з серіалу, але їй ніхто нічого не відповідав.

Під час запису сюжету до неї хтось знову зателефонував і почав питати про Косого. На цей раз невідомим шанувальником серіалу виявився Євген Кошовий, який вибачився від усієї команди "Кварталу" і заявив, що вони розберуться з цією ситуацією. В якості втішного подарунка Кошовий запропонував жінці сувенірну кепку.

Номер телефону жінки вже прибирають, і зараз ця серія на YouTube недоступна.

Кошовий також зазначив, що цей номер телефону в "95 Кварталі" просто придумали, і ніхто й уявити не міг, що це дійсний номер.