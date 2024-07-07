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Женя Янович "засвітив" елітний аксесуар: його вартість вражає (фото)

Женя Янович (фото: instagram.com/yanovychzhenya)
Автор: Іванна Пашкевич

У відомого українського актора та ведучого Жені Яновича під час одного зі стрімів блогера й волонтера Міші Лебіги помітили на руках годинник елітного бренду Rolex.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Harley Quinn.

Деталі

Так, у мережі активно обговорюють нещодавній стрім Лебіги та Яновича, під час якого вони розважаються і танцюють під гучну музику.

@leb1ga.twitch #misha #leb1ga #twitch  оригинальный звук - leb1ga.twitch

І поки одні Telegram-канали розповсюджують відеофрагменти з трансляції блогерів, засуджуючи їх за веселощі під час війни, авторка Harley Quinn звернула увагу на дорогий аксесуар Яновича.

В її дописі зазначається, що вартість брендового наручного годинника, який можна побачити на руці Євгена, складає 25 тисяч євро.

"Поки всі обговорюють нестримні веселощі двох блогерів Яновича і Лебіги, які все своє бл*дство прикривають нашими військовими і зборами на ЗСУ, звернула увагу, що мамчин Робін Гуд Янович прикупив собі годинник за 25 тисяч євро", - пише авторка каналу.

Женя Янович засвітив Rolex (фото: t.me/harley_with_love)

До слова, поки що ведучий не прокоментував наявність у нього елітного аксесуару.

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