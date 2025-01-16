Женя Галич показав красуню-донечку, яка живе за кордоном: "Дуже доросла"

Як виглядає дитина Галича

Відомо, що музикант та його дружина виховують двох дітей - доньку Єву та сина Даню. Дівчинка з'явилася на світ у 2013 році, а хлопчик - о 2017. У 2022 році обраниця Галича разом з дітьми виїхала до Польщі. Нині вони підтримують стосунки на відстані, але Новий рік кохана музиканта зустріла вдома.

Нещодавно ж Женя спілкувався з фанами, а ті попросили його показати фото з донькою. Співак не став відмовляти. На рідкісному кадрі він позує поруч з донечкою, яка посміхається на камеру.

Дівчина фарбує волосся в яскравий рудий колір та носить каре. Єва вже має дуже дорослий вигляд.

Донька Жені Галича (скріншот)

"В мене неймовірна донечка. Дуже доросла. Обожнюю", - написав музикант.

Діти та дружина Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

Як виглядає дружина Галича

Свою обраницю, як і дітей, Женя показує нечасто. На тлі того, що його дружина майже увесь час мешкає за кордоном, мережа навіть починала пліткувати про ймовірні проблеми у шлюбі Галича.

Дружина Жені Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

Втім, музикант спростував всі версії та теорії про розлучення. Артист називає себе сім'янином, а також говорить, що дуже любить свою обраницю.

Валерія Галич (фото: instagram.com/lera_galich)