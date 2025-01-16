Женя Галич показал красавицу-дочь, которая живет за границей: "Очень взрослая"

Как выглядит ребенок Галича

Известно, что музыкант и его жена воспитывают двоих детей - дочь Еву и сына Даню. Девочка появилась на свет в 2013 году, а мальчик - в 2017. В 2022 году избранница Галича вместе с детьми уехала в Польшу. Сейчас они поддерживают отношения на расстоянии, но Новый год возлюбленная музыканта встретила дома.

Недавно же Женя общался с фанами, а те попросили его показать фото с дочкой. Певец не стал отказывать. На редком кадре он позирует рядом с доченькой, которая улыбается на камеру.

Девушка красит волосы в яркий рыжий цвет и носит каре. Ева уже выглядит очень взрослой.

Дочь Жени Галича (скриншот)

"У меня невероятная доченька. Очень взрослая. Обожаю", - написал музыкант.

Дети и жена Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

Как выглядит жена Галича

Свою избранницу, как и детей, Женя показывает нечасто. На фоне того, что его жена почти все время живет за границей, сеть даже начинала сплетничать о вероятных проблемах в браке Галича.

Жена Жени Галича (фото: instagram.com/lera_galich)

Впрочем, музыкант опроверг все версии и теории о разводе. Артист называет себя семьянином, а также говорит, что очень любит свою избранницу.

Валерия Галич (фото: instagram.com/lera_galich)