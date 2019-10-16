Жену Меладзе заподозрили в занятии самой древней профессией

Альбина Джанабаева, супруга Валерия Меладзе и бывшая участница культовой "ВИА Гры", была заподозрена в занятии проституцией. О том, что 40-летняя певица не та за кого себя выдает, решил один из сотрудников аэропорта, пишут росСМИ.

Певица в своем Instagram решила сделать себе комплимент, рассказав, что пограничник в Шереметьево спросил ее о возрасте, так как не поверил, что певица предоставила ему подлинные документы.

Джанабаева, видимо, решила, что выглядит гораздо моложе своих 40 лет.

"При моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому", - написала певица.

Альбину Джанабаеву заподозрили в проституции (скрин: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Но позже сотрудник аэропотра разрушил все представления певицы о своем моложавом внешнем виде. Офицер погранконтроля рассказал, что подобные наводящие вопросы - знак Зодиака, год рождения - они задают не с целью сделать комплимент. Это нужно, чтобы проверить, знает ли хозяин паспорта свои данные.

"Особенно в случаях с девушками, когда есть подозрения, что они летят для занятий проституцией и т. д." - прокомментировал сотрудник аэоропорта инцидент с супругой Валерия Меладзе.

Альбину Джанабаеву заподозрили в проституции (скрин: instagram.com/albinadzhanabaeva)