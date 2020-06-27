Женский гороскоп на июль 2020: кого ждут романтические приключения в середине лета

Июль станет для многих женщин периодом любви, приятных новостей и кардинальных изменений во многих сферах жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в середине лета и сообщили, для кого июль станет месяцем удачи и везения. Об этом пишет портал Osoblyva.

Женщина-Овен

Второй месяц лета станет хлопотным, снизится производительность и появится усталость, апатия. В начале месяца придется собрать все силы и заниматься новыми проектами и делами, чтобы избежать ошибки, стоит проявить осторожность. Во второй половине месяца стоит взять отпуск и отдохнуть, чтобы набраться сил и энергии.

Женщина-Телец

В июле у Тельцов наступит самое благоприятное время в любовной сфере. Это будет идеальный месяц для флирта, романтики, общения с любимым человеком. Возможно придется извиниться за недавние обиды и конфликты или сделать шаг навстречу новым отношениям. Время будет удачным для общения. В работе возможны некоторые напряженные ситуации, прибыль стоит ожидать после 19 июля.

Женщина-Близнец

Месяц будет спокойным и тихим. Не стоит прикладывать много усилий в карьере и любовной сфере – они не принесут ожидаемой отдачи. Астрологи рекомендуют достичь гармонии, баланса и равновесия. Стоит посвятить время поиску решений для важных задач, составлению планов и реализации своей мечты, в вашу голову могут прийти неожиданные идеи.

Женщина-Рак

Сфера любви в июле выйдет на первый план и стоит сдерживать эмоции, чтобы не наломать дров ни в новых отношениях, ни в тех, которые уже существуют давно. Вторая декада станет напряженной и могут появиться проверки на прочность. Для работы и финансов месяц будет идеальным, используйте это период для повышения потенциала и материального состояния.

Женщина –Лев

Июль начнется с осложнений и неприятностей, но после 6 июля все начнет улучшаться. Планеты войдут в гармоничное взаимодействие и стоит использовать этот период, чтобы решить важные задачи. Последние дни месяца также будут напряженными, не планируйте на них важные встречи. Самое оптимальное для июля – действовать четко по плану и не сворачивать с намеченной дороги.

Женщина-Дева

Планы в июле будут срываться и это доставит Девам немало беспокойных минут. Может появиться апатия, упадок сил и настроения. Для того, чтобы быстро восстановить энергию – позаботьтесь о себе и чередуйте дни с загруженностью и отдыхом. В финансовой сфере постарайтесь не рисковать, не берите в долг и будьте внимательнее при крупных покупках.

Женщина-Весы

Эмпатия Весов в июле начнет набирать обороты и сочетание планет сделают ее еще сильнее. Не стоит сильно зацикливаться на чувствах других людей, так как можно потерять собственную удачу. Внимание и поддержку оставьте только для самых близких людей. Вторая половина месяца неожиданно станет динамичной и активной, придется принимать много решений, знакомиться с новыми людьми и даже взаимодействовать с теми, кто не по вкусу.

Женщина-Скорпион

Первая неделя июля, а также период с 18 по 26 число могут быть очень напряженными. Стоит заручиться поддержкой коллег и друзей и не бояться просить их о помощи. В июле стоит избавиться от всех долгов или обговорить с кредиторами новые сроки возврата. В любой критической ситуации вам поможет искренность и честность.

Женщина-Стрелец

Ваша интуиция в июле поможет справиться с непростыми ситуациями, главное – сохранять эмоциональное состояние в стабильности и прислушиваться к голосу сердца. Самыми удачными станут дни с 9 по 20 июля. В эти дни не стоит бездельничать, а направить все силы на воплощение своих идей, приобретение новых навыков. Любовь и работу разделите, а для романтики оставьте выходные дни.

Женщина-Козерог

Пришло время для того, чтобы изменить свою жизнь кардинально. В июле удачными будут смена работы, увлечений, имиджа и даже места проживания. Можно сделать ремонт, перестановку, обновить гардероб и сходить в парикмахерскую. Если вы давно хотели поменять работу – то именно сейчас звезды сулят успех в данной ситуации. Главное – взвесьте все за и против, и не спешите с выбором.

Женщина-Водолей

Не стоит в середине месяца соглашаться на грандиозные предложения, подождите до 21 числа. В любовной сфере месяц будет очень благоприятным и насыщенным. Ожидается повышенное внимание со стороны противоположного пола и стоит присмотреться к мужчинам, так как есть высокие шансы встретить надежного партнера и свою вторую половинку.

Женщина-Рыба

В середине лета могут возникнуть трудности в делах и работе, и астрологи считают, что иногда стоит что-то потерять, чтобы приобрести что-то новое. Приложите все свои силы и трудолюбие в эти дни. В семейных делах вам пригодится дипломатия и умение слушать того, кто изливает вам душу. В конце месяца у вас появятся новые друзья. В целом месяц будет спокойным и размеренным, а ближе к концу месяца ожидаются сюрпризы.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака лето принесет кардинальные изменения в жизни.