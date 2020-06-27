Жіночий гороскоп на липень 2020: кого чекають романтичні пригоди в середині літа

Липень стане для багатьох жінок періодом кохання, приємних новин і кардинальних змін у багатьох сферах життя.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в середині літа і повідомили, для кого липень стане місяцем удачі та везіння. Про це пише портал Osoblyva.

Жінка-Овен

Другий місяць літа стане важким, знизиться продуктивність і з'явиться втома, апатія. На початку місяця доведеться зібрати всі сили та займатися новими проєктами та справами, щоб уникнути помилки, варто проявити обережність. У другій половині місяця варто взяти відпустку і відпочити, щоб набратися сил і енергії.

Жінка-Телець

У липні у Тельців настане найсприятливіший час в любовній сфері. Це буде ідеальний місяць для флірту, романтики, спілкування з коханою людиною. Можливо доведеться вибачитися за недавні образи та конфлікти або зробити крок назустріч новим відносинам. Час буде вдалим для спілкування. У роботі можливі деякі напружені ситуації, прибуток варто очікувати після 19 липня.

Жінка-Близнюк

Місяць буде спокійним і тихим. Не варто прикладати багато зусиль в кар'єрі та любовній сфері – вони не принесуть очікуваної віддачі. Астрологи рекомендують досягнути гармонії, балансу і рівноваги. Варто присвятити час пошуку рішень для важливих завдань, складання планів і реалізації своєї мрії, у вашу голову можуть прийти несподівані ідеї.

Жінка-Рак

Сфера кохання в липні вийде на перший план і варто стримувати емоції, щоб не наламати дров ні в нових відносинах, ні в тих, які вже існують давно. Друга декада стане напруженою і можуть з'явитися перевірки на міцність. Для роботи та фінансів місяць буде ідеальним, використовуйте цей період для підвищення потенціалу та матеріального стану.

Жінка-Лев

Липень почнеться з ускладнень і неприємностей, але після 6 липня все почне поліпшуватися. Планети увійдуть в гармонійну взаємодію і варто використовувати цей період, щоб вирішити важливі завдання. Останні дні місяця будуть напруженими, не плануйте на них важливі зустрічі. Найоптимальніше для липня – діяти чітко за планом і не звертати з наміченої дороги.

Жінка-Діва

Плани у липні будуть зриватися і це доставить Дівам чимало неспокійних хвилин. Може з'явитися апатія, занепад сил і настрою. Для того, щоб швидко відновити енергію – подбайте про себе і чергуйте дні з завантаженістю та відпочинком. У фінансовій сфері постарайтеся не ризикувати, не беріть у борг і будьте уважніше при великих покупках.

Жінка-Терези

Емпатія Терезів в липні почне набирати обертів і поєднання планет зроблять її ще сильніше. Не варто сильно зациклюватися на почуттях інших людей, оскільки можна втратити власну удачу. Увагу і підтримку залиште тільки для самих близьких людей. Друга половина місяця несподівано стане динамічною та активною, доведеться приймати багато рішень, знайомитися з новими людьми та навіть взаємодіяти з тими, хто не за смаком.

Жінка-Скорпіон

Перший тиждень липня, а також період з 18 по 26 число можуть бути дуже напруженими. Варто заручитися підтримкою колег і друзів і не боятися просити їх про допомогу. У липні варто позбутися від усіх боргів або обговорити з кредиторами нові терміни повернення. В будь-якій критичній ситуації вам допоможе щирість і чесність.

Жінка-Стрілець

Ваша інтуїція в липні допоможе впоратися з непростими ситуаціями, головне – зберігати емоційний стан стабільності та прислухатися до голосу серця. Найбільш вдалими стануть дні з 9 по 20 липня. У ці дні не варто байдикувати, а спрямувати всі сили на втілення своїх ідей, придбання нових навичок. Любов і роботу розділіть, а для романтики залиште вихідні дні.

Жінка-Козоріг

Настав час для того, щоб змінити своє життя кардинально. У липні вдалими будуть зміна роботи, захоплень, іміджу і навіть місця проживання. Можна зробити ремонт, перестановку, оновити гардероб і сходити в перукарню. Якщо ви давно хотіли змінити роботу - саме зараз зірки обіцяють успіх в даній ситуації. Головне – зважте всі за і проти, і не поспішайте з вибором.

Жінка-Водолій

Не варто в середині місяця погоджуватися на грандіозні пропозиції, почекайте до 21 числа. В любовній сфері місяць буде дуже сприятливим і насиченим. Очікується підвищена увага з боку протилежної статі та варто придивитися до чоловіків, тому, що є високі шанси зустріти надійного партнера і свою другу половинку.

Жінка-Риба

В середині літа можуть виникнути труднощі в справах і роботі, і астрологи вважають, що іноді варто щось втратити, щоб придбати щось нове. Прикладіть всі свої сили та працьовитість в ці дні. У сімейних справах вам знадобиться дипломатія і вміння слухати того, хто виливає вам душу. Наприкінці місяця у вас з'являться нові друзі. В цілому місяць буде спокійним і розміреним, а ближче до кінця місяця очікуються сюрпризи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку літо принесе кардинальні зміни в житті.