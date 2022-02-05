Женский гороскоп с 7 по 13 февраля: неделя будет полна хлопот и сюрпризов

Овен

Эти женщины считаются самыми сильными и в ближайшую неделю им предстоит стать еще сильнее и успешнее. Их ожидает волнообразное и непредсказуемое настроение, повышение интеллектуальной активности и желание все вокруг себя и внутри контролировать.

Но контролировать Овнам в ближайшие дни стоит только свои собственные эмоции. Это поможет спокойнее относиться ко всему происходящему и помнить, что все перемены – к лучшему.

Телец

Негативное воздействие ретроградного Меркурия отпустит Тельцов только сейчас и наступит время активности в делах, в работе и во многих сферах жизни. Для успеха в личной сфере астрологи рекомендуют просто быть собой и быть чуть смелее в своих начинаниях.

Наступает благоприятное время для того, чтобы в корне поменять всю свою жизнь. Если Тельцы действительно этого сильно хотят.

Близнецы

Нельзя откладывать важные решения, так как для них наступает самый удачный период. Близнецам стоит приложить максимум усилий для решения задач и не упустить удачу. Возможно появление нового хобби.

Круговорот событий может немного сбить с толку, но важно обдумать все, что происходит и составить план действий на ближайшее будущее.

Рак

Отложите в сторону все важные дела и займитесь самоанализом. Вам предстоит правильно продумать свои решения, поступки, деловые вопросы и расходы.

В личной жизни ситуация начнет меняться: разногласия с близкими и любимым человек получится преодолеть. Если возникнет проблема – смело обращайтесь за помощью и поддержкой к родственникам, любимому мужчине и друзьям.

Лев

Удача будет на стороне Львиц, и они могут рассчитывать на помощь в работе и делах финансового характера. Но на этой неделе возможны неожиданные повороты судьбы и не исключено, что на поверхность выйдет ранимость, эмоциональность и обидчивость.

Спасти ситуацию помогут равновесие и спокойствие. Если придется совершить решительный шаг – планеты помогут найти правильный путь.

Дева

Самые успешные дамы в амурных делах смогут в середине февраля получить сюрпризы не только в любви, но и на работе. Нужно лишь проявлять доверие к подругам, мужчине и родным. И смотреть на мир сквозь стекло оптимизма.

Негативные события окажутся не тем, что вы о них подумали изначально. Стоит мыслить объективно и принимать взвешенные решения. А на работе, и в личной жизни проявите дотошность и прагматизм.

Весы

Начните неделю с очищения своего информационного поля. Это поможет достичь успеха в работе, в делах и намного четче и конструктивнее выражать свои мысли.

На любовной охоте важным станет умение все хорошо продумать заранее. Все поступки и слова на этой неделе должны быть взвешенными. А негатив и сомнения сильно могут помешать вашим делам.

Скорпион

Нацельтесь на устранение негативных привязок, а звезды и планеты в этом помогут. Это поможет стать позитивнее, счастливее и продуктивнее. В начале недели могут посетить сомнения и страхи.

Но важно помнить о том, что интуиция хоть и полезная штука, но не стоит ей доверять постоянно. Подключайте разум и логическое мышление. Еще удачными станут на этой неделе новые знакомства.

Стрелец

Будьте осторожны, вам придется рассчитывать только на себя. Постарайтесь придерживаться важного правила – не тратьте зря свою энергию. Всегда есть вещи, на которые мы растрачиваем себя бессмысленно.

Понимание этого жизненного правила поможет Стрельцам увидеть новые возможности. А чрезмерное напряжение принесет только новые проблемы и лишит удачи.

Козерог

Постарайтесь ограничить свое общение с токсичными людьми. Планеты сейчас в хорошем положении, поэтому стоит обходить стороной любой негатив в жизни. И сдерживать свои эмоциональные реакции.

Ожидается наплыв домашних хлопот, новые задачи на работе. Но у вас получится со всем справиться максимально быстро.

Водолей

Поддерживайте добрые отношения с окружающими, особенно с коллегами. Вам выгодно стать дипломатом в общении – это сохранит ваши отношения и сбережет нервные клетки.

Очень важно Водолеям сейчас сконцентрироваться и не откладывать на потом судьбоносные решения.

Рыбы

Займитесь самоанализом и поищите ответ на вопрос, почему вам не везет в жизни. Не забывайте о себе, приведите в порядок личную жизнь, разберитесь с домашними хлопотами и денежными вопросами. А потом займитесь своим внешним видом.

Это поможет не впасть в состояние "не в своей тарелке" и получить удовольствие от размеренного отдыха после решения всех проблем.