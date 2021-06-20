Женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега Днепра

В Каневе Черкасской области плавание на надувном матрасе чуть не завершилось трагедией для женщины и ее ребенка, которых отнесло на 1,5 км от берега Днепра. Сами доплыть до берега они уже не могли и пришлось вызывать спасателей.

"Каневские спасатели, которые на моторной лодке прибыли на место происшествия, доставили пострадавших на берег. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области на реке Рось отдыхала компания девочек 12-14 лет. Когда одна из них начала тонуть, то подруги бросились ей на помощь. К сожалению, одна из девочек утонула. Спасатели обнаружили ее тело в 100 метрах от берега.

Мы также писали о том, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Инцидент произошел на побережье Бердянской косы, когда море штормило.

Мальчика и девочку отнесло от берега на 40 метров, и они начали тонуть. Им очень повезло, что на помощь бросились неравнодушные люди. Когда детей вытащили из воды, они были в бессознательном состоянии. При этом они не дышали и до приезда скорой помощи им делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.