Женщине отдали ноги мужа в мешке: выяснились жуткие детали ЧП под Николаевом

В больнице Нового Буга, что в Николаевской области, женщину вынудили забрать ампутированные ноги мужа. Но эта жуткая история всплыла после того, как одну из конечностей нашли школьники на спортивной площадке.

Как оказалось, дети играли в пляжный волейбол во время урока физкультуры, когда выявили страшную находку. Ребята до сих пор не могут отойти от шока, впрочем, как и взрослые, говорится в сюжете ТСН.

"Дети, когда играли, сразу зацепили, и ее стало видно в песке, вот в этом районе была зарыта нога", - рассказывает директор стадиона Виктор Белинский.

На место вызвали полицию, которая и принялась искать тело. Но эксперт, оценив ровный срез, направил правоохранителей по другому пути - в ближайшую больницу.

Так и нашли виновных в этом инциденте. Как оказалось, мужа Анны Дудиной прооперировали на прошлой неделе и обе ноги после операции, по словам женщины, отдали ей. У больницы просто нет денег на утилизацию.

Женщина говорит, что утром ей позвонили и потребовали забрать конечности. Она несла их в мешке, но стало плохо и Анна упала. Конечности же похоронила на кладбище. Предполагается, что ногу могли вырыть бродячие собаки.

Сейчас в больнице проводится служебное расследование. А главврач говорит, что женщина не должна была забирать конечности. Вместо этого ей следовало пойти в администрацию. Также он подтвердил, что денег на утилизацию таких отходов город не выделяет.

Напомним, что инцидент произошел в городе Новый Буг Николаевской области.