Жінці віддали ноги чоловіка в мішку: з'ясувалися жахливі деталі НП під Миколаєвом

У лікарні Нового Бугу, що в Миколаївській області, жінку змусили забрати ампутовані ноги чоловіка. Але ця моторошна історія спливла після того, як одну з кінцівок знайшли школярі на спортивному майданчику.

Як виявилося, діти грали в пляжний волейбол під час уроку фізкультури, коли виявили страшну знахідку. Хлопці досі не можуть відійти від шоку, втім, як і дорослі, йдеться в сюжеті ТСН.

"Діти, коли грали, відразу зачепили, і її стало видно в піску, ось в цьому районі була зарита нога", - розповідає директор стадіону Віктор Бєлінський.

На місце викликали поліцію, яка й почала шукати тіло. Але експерт, оцінивши рівний зріз, направив правоохоронців по іншому шляху - в найближчу лікарню.

Так і знайшли винних у цьому інциденті. Як виявилося, чоловіка Анни Дудіної прооперували минулого тижня і обидві ноги після операції, за словами жінки, віддали їй. У лікарні просто немає грошей на утилізацію.

Жінка каже, що зранку їй подзвонили з вимогою забрати кінцівки. Вона несла їх у мішку, але стало погано і Ганна впала. Кінцівки ж поховала на кладовищі. Ймовірно, ногу виривали бродячі собаки.

Зараз у лікарні проводиться службове розслідування. А головлікар каже, що жінка не мала забирати кінцівки. Замість цього їй слід було піти в адміністрацію. Також він підтвердив, що грошей на утилізацію таких відходів місто не виділяє.

Нагадаємо, що інцидент стався в місті Новий Буг Миколаївської області.