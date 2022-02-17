Женщина-решала придумала аферу с квартирами в новостройках: жертвами стали десятки украинцев
В Киеве полицейские и работники СБУ задержали женщину 1967 года рождения, которая наладила мошенническую схему, требуя у людей деньги за оформление... уже приобретенных ими квартир.
Как 55-летняя аферистка наживалась на простых украинцах и где именно она "промышляла" - читайте в нашем материале далее.
Как и где работала схема
Правоохранители выяснили, что женщина заключала с клиентами предварительные договоры о приобретении квартир на этапе строительства в одном из ЖК села Тарасовка Бучанского района и получала полную оплату за жилье.
Но как только дом сдавали в эксплуатацию, у его будущих владельцев аферистка со своими приспешниками требовала "через знакомых" оплатить еще "за оформление права собственности".
В случае отказа угрожали перепродать приобретенные квадратные метры.
Как сообщают в СБУ, злоумышленницей оказалась "уполномоченное лицо коммерческого застройщика".
"Коммерсантка" требовала у граждан, которые согласно заключенным с застройщиком договорам, полностью оплатили стоимость будущего жилья, от трех тысяч долларов за однокомнатную квартиру", - рассказали в ГУ СБУ в Киеве и области.
И чем больше была площадь квартиры, тем больше "пошлину" нужно было оплатить ее владельцу, чтобы получить документы на право собственности
Женщина не была ранее судимой (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Оказалось, что только за последний год жертвами такой аферы стали более 50 украинцев.
Задержали мошенницу прямо в офисе строительной компании во время получения у одной из клиенток застройщика 13,2 тысяч долларов за передачу права собственности на оплаченную ею квартиру.
В ходе обыска, проведенного в кабинете, оперативники обнаружили правоустанавливающие документы на построенные квартиры и более 130 тысяч долларов, "вероятно полученных противоправным путем".
У мошенницы изъяли более 130 тысяч долларов (фото: facebook.com/ssu.kyiv)
Интересно, что женщина не имела проблем с законом раньше. А вот теперь ей объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.
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