Женщина с ребенком на плечах рухнула с 3-метрового фонтана: видео ЧП под Киевом

Под Киевом женщина с ребенком на плечах взобралась на трехметровый фонтан, который рухнул под тяжестью. В сети появилось видео с камеры наблюдения, что и запечатлела приключения "героини"

Инцидент произошел 30 апреля в городе Боярка Киевской области. Видео разместил паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

На записи видно, что женщина прогуливается с ребенком лет 4-5, усадив его на плечи, в оборудованной зоне отдыха. В центре которой стоит трехъярусный каскадный фонтан без воды.

Недолго думая "героиня" с ребенком залазит сначала на первый ярус, затем на второй, постояв так нем немного начинает слазить, но фонтан ломается, и они падают на асфальт. Ребенок в истерике убегает. Все ли с ним в порядке, на данный момент неизвестно.

"Слабоумие и отвага. Интересно, за чей счет теперь будут чинить фонтан после этого существа, которое поперлось на него с ребенком? Боярка, 30.04.2020", - подписан ролик.

Под Киевом женщина сломала фонтан и упала с ребенком (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Вероятно, запись с камеры извлекли для того, чтобы узнать, что же на самом деле сломал новый фонтан. Как оказалось, вандалы тут не причем, а всему виной человеческая глупость и беспечность.

Под Киевом женщина сломала фонтан (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В результате правоохранители таки нашли виновницу разрушений. Ею оказалась... 20-летняя девушка. По факту хулиганских действий следователями Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины

Ранее мы писали, что в Киеве посреди улицы появился гейзер из воды, что потоком высотой в несколько десятков метров хлестала из открытого люка.