Жінка з дитиною на плечах впала з 3-метрового фонтану: відео НП під Києвом

Під Києвом жінка з дитиною на плечах вилізла на триметровий фонтан, який впав під вагою. У мережі з'явилося відео з камери спостереження, що і зафіксувала пригоди "героїні"

Інцидент стався 30 квітня в місті Боярка Київської області. Відео розмістив паблік "Київ Оперативний" в Facebook.

На запису видно, що жінка гуляє з дитиною 4-5 років, посадивши її на плечі, в обладнаній зоні відпочинку. В центрі якої стоїть триярусний каскадний фонтан без води.

Недовго думаючи "героїня" з дитиною залазить спочатку на перший ярус, потім на другий, постоявши так ньому трохи починає злазити, але фонтан ламається, і вони падають на асфальт. Дитина в істериці тікає. Чи все з малюком гаразд, на цей час невідомо.

"Слабоумство і відвага. Цікаво, чиїм коштом будуть лагодити фонтан після цієї істоти, яка поперлась на нього з дитиною? Боярка, 30.04.2020", - підписаний ролик.

Під Києвом жінка зламала фонтан і впала з дитиною (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Певно, запис з камери взяли для того, щоб дізнатися, що ж насправді зламав новий фонтан. Як виявилося, вандали тут не причому, а всьому виною людська дурість і безвідповідальність.

Під Києвом жінка зламала фонтан (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В результаті правоохоронці таки знайшли винуватицю руйнувань. Нею виявилася... 20-річна дівчина. За фактом хуліганських дій слідчими Києво-Святошинського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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