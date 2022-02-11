Самая высокая женщина мира попала в Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит сейчас (фото)

Самой высокой женщиной мира была признана 25-летняя жительница Турции Румейса Гелга. Ее рост составил 2 метра 15 сантиметров, и она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая из ныне живущих женщин.

Однако жизнь рекордсменки не так уж и легка, так как ей приходится передвигаться в инвалидной коляске. Об этом пишет CTV.

У Румейсы Гелги редкий синдром – Уивера. Именно он вызывает ускоренный рост и другие аномалии развития организма. В 2014 году Румейса получила звание самой высокой девочки-подростка, которая живет на планете. Ей тогда было 18 лет.

А в конце 2021 года ее рост снова измерили и выяснилось, что рекордсменка снова подросла.

Высокий рост доставляет девушке массу неудобств. Она вынуждена пользоваться инвалидной коляской для перемещения. Иногда она использует ходунки, но долго с ними передвигаться не может.

Фото: instagram.com/rumeysagelgi

"Каждый недостаток можно превратить в преимущество для себя. Поэтому примите себя такими, какие вы есть и осознайте свой потенциал, делайте все возможное", - пишет Румейса в социальных сетях.

Она очень социализирована и активна, у нее есть собственный сайт для информирования людей о таких редких заболеваниях, как синдром Уивера.

Девушка признается, что ее рост привлекает людей, когда ее видят. Но люди больше очарованы добротой Румейсы.

Фото: instagram.com/rumeysagelgi

Ей дали почетное звание самой высокой из ныне живущих женщин, и она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Румейса уверена, что титул поможет ей сделать больше для таких женщин, как она и для тех, кто сталкивается с редкими заболеваниями.

Стоит отметить, что самый высокий из ныне живущих мужчин – тоже из Турции. Рост Султана Кесен 2 метра 51 сантиметр.

А самой высокой женщиной за всю историю была признана Цзен Цзиньлянь из Китая. Ее рост составлял 2 метра 46 см на момент ее смерти в феврале 1982 года.