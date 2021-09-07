Женщина, которую ножом ранили братья-близнецы в Ровно, рассказала о нападении: "живем в одном подъезде" (видео)

Что известно о женщине

Ольга Пичугина - мама двух дочерей. Именно в тот день она отвела одну из них в детсад и возвращалась домой. По ее словам, она не сразу поняла, что произошло.

"То, что они меня порезали ножом, я поняла, когда увидела тот нож. Парень держал нож, я увидела глаза и увидела, что они меня, наверное, порезали, но нож был чистый. Я подумала, что они меня просто ручкой ножа ударили. Потом подошел прохожий мужчина, я чуть к нему повернулась и увидела лужу крови. Он сказал:" лежите, не шевелитесь", — говорит Ольга.

В больнице женщина уже увидела видео с камер наблюдения, где на нее напали. Своих нападавших женщина раньше не знала. Однако, выяснилась что она и близнецы живут в одном доме.

"Когда я узнала, что мы из одного подъезда, сказать, что у меня волосы подскочило дыбом - это ничего не сказать", - рассказала она.

Что говорят медики о состоянии пострадавшей

Как рассказали медики, женщине повезло, ведь она получила несколько колотых ран, но к счастью насквозь лезвие не прошло. Также помимо физических травм у женщины остались психологические, поэтому сейчас женщина занимается с психологом.

Полицейские лишь одному из братьев вручили подозрение в совершении преступления, другой - проходит как свидетель. Однако, дело могут переквалифицировать, если докажут причастность другого брата-близнеца к нападению.

По словам начальника Ровенского управления полиции Романа Штеба, братья смотрели запрещенные фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то такого вида испытать сами.